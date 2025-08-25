Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del lunes 25 de agosto de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con varios sorteos que ofrecen a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 25 de agosto de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del lunes 25 de agosto

Combinación mediodía: 00 00 08 07

Combinación noche: 04 00 01 04

Números ganadores de Pick-4 del lunes 25 de agosto

Combinación mediodía: 04 08 07 06 07

Combinación noche: 05 07 05 00 04

Números ganadores de Pick-6 del lunes 25 de agosto

Combinación original: 14 18 29 31 32 34

Bote acumulado: $10,600,000

Números ganadores de Cash4Life del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 03 22 39 44 56

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 01 03 17 26 44 B-03

Multiplicador: 4

Bote acumulado: $451,000

¿A qué hora son los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y dejarlo todo en manos de la suerte.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega de lunes a domingo a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se celebra una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y otorgan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

