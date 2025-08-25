Por qué recomiendan desactivar el Meta AI de WhatsApp y cómo hacerlo

La IA de WhatsApp, conocida como Meta AI, se ha integrado en la popular aplicación de mensajería para responder consultas y realizar diversas tareas. Sin embargo, no todos los usuarios están satisfechos con esta herramienta, y muchos buscan maneras de desactivarla o reducir su presencia en sus dispositivos.

Aunque en países como Europa es posible desinstalarla por completo, en Argentina no se permite eliminar Meta AI totalmente. Sí existe la opción de minimizar su visibilidad dentro de la app, especialmente para quienes no planean usarla o prefieren una versión más sencilla de WhatsApp.

Las razones para hacerlo van desde dudas sobre privacidad —que Meta niega— hasta errores ocasionales en sus respuestas o el simple desinterés.

Cómo reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp

Para quienes desean ocultar el ícono azul de Meta AI de la lista de chats, los pasos son los siguientes:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp .

. Presionar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, según el dispositivo).

(o en el menú de chats, según el dispositivo). Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat” .

o . Confirmar la eliminación.

Con esto, Meta AI dejará de aparecer entre los contactos o chats activos. Si el usuario desea interactuar nuevamente con la IA, solo debe buscarla en la lista de contactos o iniciar un nuevo chat desde la barra de búsqueda.

Seguridad y privacidad de Meta AI

Meta AI asegura que las conversaciones son seguras y privadas:

Los mensajes son confidenciales y no se comparten con terceros.

No almacena conversaciones previas; cada interacción es independiente.

No accede a otros chats ni a conversaciones con otros contactos.

No escucha al usuario ni tiene acceso al micrófono.

Todos los mensajes viajan encriptados, de manera que solo el usuario y la IA pueden verlos.

“Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, resume Meta AI, destacando que la herramienta fue diseñada para ofrecer ayuda sin comprometer la seguridad de los usuarios.