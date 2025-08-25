Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el miércoles

Esta semana, millones de beneficiarios del Seguro Social esperan su depósito mensual, aunque algunos podrían notar que sus cheques llegan con menos dinero debido a ajustes por pagos en exceso realizados en años anteriores.

Quién recibe el pago esta semana

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), el miércoles 27 de agosto de 2025 se enviarán los depósitos a quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes del año.

Estos pagos corresponden a la cuarta y última ronda programada para agosto.

Los beneficiarios cuyo cumpleaños está entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año ya recibieron su pago el 13 de agosto, mientras que aquellos nacidos entre el día 11 y el día 20 lo recibieron el 20 de agosto.

Por qué algunos cheques serán menores

Un informe de la Oficina del Inspector General de la SSA reveló que entre 2020 y 2023 se pagaron de manera incorrecta $13,600 millones de dólares en beneficios.

Para recuperar parte de ese dinero, la agencia comenzó en julio a retener hasta el 50% del cheque mensual a quienes fueron sobrepagados y no han iniciado un plan de devolución.

Esto significa que miles de personas podrían ver reducida a la mitad la cantidad que reciben, salvo que presenten el formulario SSA-632 solicitando una exención o un ajuste de cobro por dificultades financieras.

Fechas adicionales de pagos SSI

Además de los beneficios regulares, quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tuvieron su primer pago el 1 de agosto.

Sin embargo, debido al feriado de Labor Day, la SSA adelantará el pago de septiembre para el viernes 29 de agosto.

El calendario de los próximos meses queda así:

-1 de octubre de 2025 (pago de octubre)

-31 de octubre de 2025 (pago de noviembre)

-1 de diciembre de 2025 (pago de diciembre)

-31 de diciembre de 2025 (pago de enero 2026)

-30 de enero de 2026 (pago de febrero 2026)

-27 de febrero de 2026 (pago de marzo 2026)

Un impacto fuerte en los hogares

El beneficio mensual promedio en 2025 se sitúa en $1,976 dólares, pero muchos jubilados dependen casi por completo de este dinero para cubrir gastos básicos como renta, alimentos y atención médica.

Por ello, la reducción del 50% en los cheques de quienes recibieron sobrepagos podría generar serias dificultades financieras.

Sigue leyendo:

– Cuánto aumentarán exactamente los beneficios del Seguro Social en 2026

– Pago del Seguro Social: Jubilados que recibirán su pago el 27 de agosto

– 5 mitos sobre el Seguro Social que pueden afectar tu bolsillo