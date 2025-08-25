Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del lunes, 25 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy lunes, 25 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. Abajo, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 70 09 91

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 27 08 69 03 16 18 04 01 35 57 48 45 75 60 64 15 80 66 61 28

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 01 05 13 25 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 24 05 16

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras la selección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger a buen seguro. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para ganar hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan cada día en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria