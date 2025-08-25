Roban casi todas las bicicletas al equipo de Jonas Vingegaard en plena Vuelta a España

El equipo Visma | Lease a Bike vivió una jornada marcada por la incertidumbre y el desconcierto tras ser víctima de un robo masivo durante la disputa de la segunda etapa de La Vuelta a España.

La sustracción, que se produjo en la madrugada en las inmediaciones de Turín, afectó casi todo el parque de bicicletas del conjunto neerlandés, con pérdidas que podrían elevarse hasta los $250,000 dólares

Las alarmas saltaron después de que los mecánicos del Visma | Lease a Bike detectaran la ausencia de hasta 18 bicicletas de alta competición en el camión oficial donde se almacena el material.

Esta situación se produjo pocas horas después de que Jonas Vingegaard lograse la victoria en la población de Limone Piemonte, en una jornada que ya venía precedida por el sobresalto de una caída colectiva sufrida por buena parte de los integrantes del equipo en la aproximación final a la meta.

El propio conjunto afectado explicó en sus redes sociales que los responsables del robo habrían forzado la entrada al camión utilizando un pico para violentar la puerta. “Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa”, comunicó el Visma | Lease a Bike la mañana siguiente.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

El impacto de la sustracción generó dudas inmediatas acerca de la continuidad del equipo en la competición, dada la dificultad de reponer material tan específico y costoso en cuestión de horas.

El incidente, además, incrementó la presión sobre los auxiliares del equipo, que tuvieron que reorganizar la logística para garantizar la presencia de todos los ciclistas en la siguiente etapa. Diversos medios deportivos europeos informaron que, tras intensas gestiones y búsqueda coordinada con las autoridades, fue posible recuperar tres de las bicicletas en un bosque cercano al lugar del suceso.

Investigación en curso

La policía local de Turín abrió una investigación para esclarecer los hechos y tratar de localizar el resto del material sustraído.

El robo supuso un desafío para los planes del Visma | Lease a Bike, cuya plantilla quedó temporalmente en vilo por la falta de bicicletas de repuesto y la dificultad para obtener unidades equivalentes a las desaparecidas en un tiempo tan reducido.

El precio de cada bicicleta utilizada por el equipo puede superar los $10,000 dólares, lo que sitúa el valor del robo en una de las cifras más elevadas registradas en torno a grandes vueltas ciclistas.

