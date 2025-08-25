Trump asegura que lo llaman “el presidente de Europa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes de la influencia internacional que, según él, ha recuperado el país bajo su mandato. Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que los líderes europeos le reconocen tanto que, “en broma”, lo han apodado “el presidente de Europa”.

Trump vinculó este supuesto reconocimiento a dos logros que, en su opinión, marcan la diferencia respecto a la etapa de Joe Biden: su gestión de la guerra en Ucrania y el acuerdo alcanzado con los países de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del producto interno bruto.

“Lo vieron con la OTAN, donde acordaron pasar del 2 % al 5 %”, subrayó al recordar la cumbre celebrada el 18 de septiembre en Washington.

En aquella reunión participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios dirigentes europeos, entre ellos Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz.

Trump describió el encuentro como una muestra de unidad y de respeto hacia Estados Unidos. “Me gustan esas personas. Son buenos líderes”, afirmó.

El mandatario también aprovechó para atacar a la oposición demócrata, a la que acusó de financiar protestas para “tratar de destruir el país”.

Frente a esa supuesta amenaza interna, insistió en que su Gobierno ha devuelto a EE.UU. la condición de potencia admirada en el exterior. “Nuestro país es ahora, con diferencia, el más respetado del mundo”, sentenció.

Sigue leyendo: