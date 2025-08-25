Trump frente a críticas por militarización de ciudades: “No soy un dictador”

El presidente Donald Trump defendió el despliegue de la Guardia Nacional en Washington y sus amenazas de enviar tropas a otras ciudades ante las acusaciones de autoritarismo.

“No soy un dictador”, afirmó, tras varios días de operativos que han incrementado la presencia militar en la capital. “Washington se está yendo al infierno y tenemos que detenerlo”, agregó.

“Lo importante es el objetivo”

Trump aludió a que sus detractores “no han entendido el punto”: lo relevante —dijo— es “mejorar las condiciones”, y el modo de perseguir ese objetivo “es menos importante que el objetivo en sí”.

En otra réplica a la prensa, el mandatario ironizó sobre quienes se oponen a los despliegues.

“Dicen: ‘No lo necesitamos. Libertad. Libertad. Es un dictador’”. Y añadió: “Mucha gente dice que quizá nos guste un dictador. No me gustan los dictadores. No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”.

A inicios de mes, Trump comenzó a enviar la Guardia Nacional a Washington tras declarar una “emergencia criminal”, pese a que los datos disponibles señalan una tendencia a la baja en los delitos violentos, de acuerdo con diversos medios como USA Today.

Miembros de la Armada en Washington. Foto: Jacquelyn Martin / AP

El operativo se ha intensificado progresivamente, con tropas armadas y refuerzos procedentes de estados gobernados por republicanos.

El 22 de agosto, el presidente apuntó a Chicago como “la próxima ciudad” para replicar el esquema. Tanto el alcalde como el gobernador de Illinois —ambos demócratas— rechazaron la idea.

“Cosas que la gente no está pidiendo: 1. Una toma autoritaria del poder en las principales ciudades”, escribió en redes el gobernador JB Pritzker, a quien Trump tildó de “vago”.

