Trump sugiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este lunes cambiar el nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”, argumentando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Durante una reunión con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, Trump expresó que el término “defensa” no refleja adecuadamente el papel de la institución militar estadounidense en la historia.

“Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre”, comentó el presidente, según una transcripción de la reunión.

Trump quiere cambiar el nombre al Departamento de Defensa

Trump señaló que en el pasado, el país ganó dos de sus guerras más importantes cuando la institución era conocida como el “Departamento de Guerra”.

“Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso”, agregó.

Nombre original

El Departamento de Guerra fue el nombre original de la agencia gubernamental encargada de las fuerzas armadas hasta 1947, cuando, como parte de una serie de reformas tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se cambió a “Departamento de Defensa” para reflejar un enfoque más diplomático y de disuasión global.

Trump no ofreció detalles sobre cómo llevaría a cabo el cambio, pero sugirió que podría concretarse “la próxima semana”.

El Departamento de Defensa de EE.UU. actualmente cuenta con un presupuesto anual de $841,300 millones de dólares, lo que representa alrededor del 11% del gasto federal total en 2025.

La propuesta de renombrar la institución se produce en un contexto de creciente enfoque militar de la administración de Trump, que ha priorizado un incremento en el gasto en defensa y la modernización de las fuerzas armadas.

La idea de restaurar el nombre de “Departamento de Guerra” ya fue mencionada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en marzo de este año. Sin embargo, hasta ahora no se ha proporcionado información adicional sobre si esta iniciativa implicaría algún cambio estructural en el funcionamiento del Pentágono.

Este tipo de propuestas reflejan la visión de Trump sobre la centralidad del poder militar de EE.UU. y su enfoque en la defensa nacional como una prioridad frente a otras agendas políticas y diplomáticas.

