Donald Trump afirma que respeta la lucha de Ucrania y su futuro como país independiente

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró este domingo su apoyo a una “solución negociada que conduzca a una paz duradera” en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski por la celebración de sus 34 años como país independiente.

“El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente”, escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.

El mandatario estadounidense quiso extender “sus mejores deseos” a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de recordar que “es el momento” de poner fin a la guerra con Moscú después de más de tres años de hostilidades. “Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido”, dijo.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

“Estados Unidos apoya una solución negociada que conduzca a una paz duradera y sostenible, que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania”, insistió.

El pasado lunes 18 de agosto, Trump recibió en la Casa Blanca a Zelenski para buscar trazar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Esta reunión tuvo lugar tres días después de la cumbre del estadounidense y el líder ruso, Vladímir Putin, donde le trasladó sus condiciones para firmar la paz con Ucrania.

Tras ambos encuentros, el mandatario estadounidense invitó a ambos líderes a celebrar una cumbre bilateral para que ellos mismo pusieran sobre las mesa sus exigencias para que cesen las hostilidades.

Pese a que ambos han declarado estar preparados para el encuentro, en los últimos días el Kremlin ha ido enfriando la posibilidad de que se produzca.

“Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto”, explicó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC publicada este domingo.

