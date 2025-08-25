Venus Williams lo intenta, pero cae eliminada en primera ronda del US Open

Pasaron tres largos años para que Venus Williams pisara nuevamente la cancha de un US Open a sus 45 años, pero aunque batalló por casi tres horas este lunes en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King para avanzar de la primera ronda, terminó bajando los brazos y sucumbiendo 6-3, 2-6 y 6-1 ante la checa Karolina Muchova.

Actualmente en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el US Open por vigésima quinta vez en su legendaria carrera, llegando por invitación e intentando conseguir una épica que le permitiera volver a sus tiempos de gloria.

Apenas fue el tercer torneo para Williams en 2025, después del DC Open y el WTA 1.000 de Cincinnati, pero la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter, llevándose de la pista Arthur Ashe una sonora ovación en los diferentes pasajes de juego.

Sin embargo, Muchova, semifinalista en las pasadas dos ediciones del último Grand Slam del año, encarriló su curso e inscribió su nombre en la siguiente ronda.

La checa reconoció al acabar el partido que sintió “mucho estrés” por enfrentar a una leyenda del tenis.

Curiosamente, Muchova y Williams ya se habían enfrentado en 2020 en el US Open, en duelo que también se saldó con triunfo de la europea.

Entre los famosos presentes en el recinto estuvo la extenista rusa Maria Sharapova, también rival en el pasado de Williams.

En la próxima ronda, Muchova se medirá con la vencedora del partido entre la rumana Sorana Cirstea, reciente campeona en Cleveland, y la argentina Solana Sierra.

