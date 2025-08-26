Exmanager de Ozuna demandó al esposo de Aleyda Ortiz por “fraude”

Para Ricardo Casanova, esposo de Aleyda Ortiz, parece que las cosas cada vez se ponen peor, ya que las demandas en su contra no se detienen, y es ahora Vicente Saavedra, exmanager de Ozuna, quien también lo ha hecho porque hubo situaciones irregulares cuando se encontraba administrando sus bienes.

People en Español tuvo acceso a un comunicado emitido por Saavedra en el que señala a Ricardo como una persona que habría actuado de manera irresponsable cuando estuvo a cargo de la administración de su dinero, quien además se habría beneficiado de forma económica cuando trabajaron juntos.

“El señor Vicente Saavedra, empresario puertorriqueño, manejador de talentos y productor nominado al Latin GRAMMY, ha presentado una demanda en la Corte del 11º Circuito Judicial en el Condado de Miami-Dade contra el señor Ricardo Casanova por presunto fraude, incumplimiento de deber fiduciario, enriquecimiento injusto, conversión y otras reclamaciones derivadas de la administración de sus finanzas personales y empresariales”, dice el comunicado.

Aleyda Ortiz no ha dicho nada sobre las demandas en contra de su esposo, Ricardo Casanova. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Vicente mencionó que la situación se habría presentado en los últimos dos años, mientras que él había puesto toda su confianza en Casanova. Además, explicó que durante ese tiempo Ricardo supuestamente estuvo realizando algunas transferencias que nunca tuvieron el consentimiento de Saavedra. Alejandro Chabán también lo denunció por una situación similar a la que se mencionó, aunque antes de estas ya existía una por no cumplir con una remodelación pautada en Miami.

“De acuerdo con la demanda, entre 2023 y 2025, el señor Vicente Saavedra depositó su confianza en el señor Ricardo Casanova como asesor financiero y administrador. Durante ese periodo, el señor Casanova habría realizado transferencias no autorizadas, pagos de gastos personales y movimientos de fondos en cuentas bancarias y tarjetas de crédito vinculadas al señor Vicente Saavedra”, compartió People en Español.

Hasta la fecha, Ricardo no se ha pronunciado, y su esposa tampoco, ya que esta pasa a ser la tercera demanda que recibe en lo que va del año y resulta ser por motivos similares: “Por montos que ascienden a millones de dólares. Así mismo, se señala que no existe claridad sobre el uso de fondos destinados a la remodelación de una propiedad en una zona exclusiva de Miami, que quedó inconclusa y generó sanciones municipales”, dice el comunicado.

Sigue leyendo:

· Alejandro Chabán demanda al esposo de Aleyda Ortiz por fraude millonario

· Esposo de Aleyda Ortiz se defiende de acusaciones de fraude en proyectos

· Aleyda Ortiz cuenta lo más difícil y lo más divertido que ha vivido en televisión