Aleyda Ortiz cuenta lo más difícil y lo más divertido que ha vivido en televisión 

La presentadora Aleyda Ortiz, del programa En Casa con Telemundo, contó recientemente en una entrevista para las redes sociales del show de televisión, algunas anécdotas que le ha tocado enfrentar en la industria del entretenimiento.

Una de las principales preguntas que le hicieron a la boricua fue qué es lo más difícil de su trabajo en vivo y ella contestó: “Mi mayor reto como presentadora son los nervios, hay que controlar las emociones, pero a mí me encanta sentir nervios, porque significa que me preocupa, que me interesa hacer un buen trabajo”.

Acerca de cómo hace para controlarlos, explicó: “Un truco para que no se noten los nervios en vivo es la preparación, esa es la base de todos”.

A Aleyda Ortiz le preguntaron también cuál ha sido el momento más inesperado que le ha tocado enfrentar al aire y respondió: “Creo que de los últimos años ha sido tener que resolver para un compañero, cuando a Carlos Adyan se le cayó un diente una vez y tuve que resolver eso”.

Ese momento fue bastante viral, pues se vio cómo el boricua quedó sin una pieza dental mientras hablaba en el show de entretenimiento.

La puertorriqueña también contó que detrás de cámara ha pasado cosas difíciles de las que poco ha hablado: “Una vez me caí, se me subió todo el vestido”. “He salido al aire en momentos difíciles, sobre todo en momentos familiares”.

Pero no todo es color de rosa en la televisión, ya que Aleyda Ortiz confesó que hay momentos en los que le ha tocado mostrarse feliz mientras por dentro vive fuertes emociones: “He salido al aire en momentos difíciles, sobre todo cuando hay una situación personal, de salud, etc, lo manejo simplemente la verdad que ahí la actuación ayuda”.

Por último reflexionó sobre todo el trabajo que hay detrás de la realización de En Casa con Telemundo. “A veces la gente ve fiesta y diversión y requiere de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo preparación”, destacó.

