Hombre compra 162 billetes de lotería idénticos y gana $811,000 dólares

Un residente de Carolina del Sur desafió las probabilidades de la suerte al jugar la misma combinación numérica en 162 boletos de Pick 4.

El resultado fue sorprendente: se llevó a casa un premio acumulado de $811,000 dólares, el mayor pago entregado a un solo jugador en la historia de este sorteo en el estado.

La apuesta arriesgada que cambió su vida

Según la Lotería Educativa de Carolina del Sur, el ganador —quien prefirió permanecer en el anonimato— invirtió $339 dólares para apostar los números 1-7-3-1 en múltiples boletos idénticos para el sorteo del 6 de agosto en la noche y el del 7 al mediodía.

La jugada resultó histórica, ya que cada boleto ganador paga $5,000 dólares.

El propio ganador relató su reacción tras enterarse: “Estaba emocionado, por supuesto”.

Y no es para menos: las probabilidades de acertar en Pick 4 son de una entre 10,000, y él lo logró 162 veces en un mismo sorteo.

La suerte también contagió a otro jugador

En la tienda Towne Centre Market, en Mount Pleasant, donde el hombre adquirió sus boletos, otro cliente que escuchó la estrategia decidió copiar los números.

Gracias a ello, este segundo jugador también se llevó un premio de 25,400 dólares.

Más ejemplos de ‘suerte acumulada’

El fenómeno de jugadores con rachas extraordinarias no se limita a Carolina del Sur.

En Maryland, otro hombre ganó recientemente un millón de dólares con un ‘raspadito’ de $20 dólares, apenas unos años después de haber ganado 10,000 con otro boleto similar.

“Al principio pensé que había ganado $100, luego $1,000. Seguía aumentando”, contó sorprendido.

