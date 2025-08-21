window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hombre gana $1,000 en la lotería días después de ganar $500,000

Un hombre de Carolina del Sur ganó $500,000 en la lotería y, días después, obtuvo $1,000 más. Usará el premio para pagar su casa

loteria-carolina-del-sur-raspadito

El hombre explicó que usará el dinero principalmente para saldar la hipoteca de su casa. Crédito: Icatnews | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

Un residente del Lowcountry, en Carolina del Sur, sorprendió a todos al conseguir dos premios de la lotería en menos de una semana: primero un boleto de medio millón de dólares y, poco después, otro que le dio a ganar $1,000 adicionales.

Un golpe de suerte inusual

El jugador compró un boleto de $10 ‘Win Big’ en la tienda Parkers, ubicada en la calle Cane Bay Boulevard, Summerville.

El boleto resultó ganador de $500,000, lo que se convirtió en el premio más grande que ha recibido en su vida.

Su esposa, incrédula pero divertida por la situación, comentó: “Ha sido una broma desde hace tiempo que iba a ganar en grande”.

Sin embargo, el asombro fue mayor cuando, apenas unos días después, adquirió otro boleto que le dio $1,000 adicionales.

“Él tiene una rara habilidad para ganar”, confesó su esposa. “Puede darme un boleto y yo no gano nada”.

Premios anteriores y planes con el dinero

El afortunado ganador no es ajeno a la buena fortuna: ya había obtenido en otras ocasiones premios de $500 y $1,000, aunque nunca tan grandes como este medio millón.

En declaraciones posteriores, el hombre explicó que usará el dinero principalmente para saldar la hipoteca de su casa.

Sigue leyendo:
Powerball alcanza su premio más alto desde el año pasado
Ganó millones en la lotería, pero la presión de su familia convirtió su sueño en una pesadilla
Abuela de Pensilvania que superó cáncer y un infarto gana más de $2 millones en la lotería

En esta nota

Carolina del Sur
Trending
Contenido Patrocinado
Trending