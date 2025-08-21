Hombre gana $1,000 en la lotería días después de ganar $500,000

Un residente del Lowcountry, en Carolina del Sur, sorprendió a todos al conseguir dos premios de la lotería en menos de una semana: primero un boleto de medio millón de dólares y, poco después, otro que le dio a ganar $1,000 adicionales.

Un golpe de suerte inusual

El jugador compró un boleto de $10 ‘Win Big’ en la tienda Parkers, ubicada en la calle Cane Bay Boulevard, Summerville.

El boleto resultó ganador de $500,000, lo que se convirtió en el premio más grande que ha recibido en su vida.

Su esposa, incrédula pero divertida por la situación, comentó: “Ha sido una broma desde hace tiempo que iba a ganar en grande”.

Sin embargo, el asombro fue mayor cuando, apenas unos días después, adquirió otro boleto que le dio $1,000 adicionales.

“Él tiene una rara habilidad para ganar”, confesó su esposa. “Puede darme un boleto y yo no gano nada”.

Premios anteriores y planes con el dinero

El afortunado ganador no es ajeno a la buena fortuna: ya había obtenido en otras ocasiones premios de $500 y $1,000, aunque nunca tan grandes como este medio millón.

En declaraciones posteriores, el hombre explicó que usará el dinero principalmente para saldar la hipoteca de su casa.

