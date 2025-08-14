Abuela de Pensilvania que superó cáncer y un infarto gana más de $2 millones en la lotería

Una historia de resiliencia y suerte ha conmovido a Pensilvania. Nicole Walter, una abuela de 42 años que ha sobrevivido al cáncer de mama y a un infarto, se convirtió en la ganadora de más de $2 millones de dólares tras jugar un juego en línea de la Lotería de Pensilvania.

El 13 de agosto, Walter fue presentada oficialmente en la oficina de la lotería en Millcreek, donde recibió un cheque por $2,021,096 tras acertar el premio mayor en Monopoly Progressive Jackpots.

Según Victoria Holan, gerente regional de ventas de la Lotería de Pensilvania, este es el premio más grande entregado en la versión digital de este popular juego temático de Monopoly.

Una racha de problemas de salud antes del premio

Para Walter, el dinero significa mucho más que un cambio financiero. Llega después de un período marcado por duras batallas de salud y dificultades económicas.

“En 2023 me operaron del tobillo y luego me diagnosticaron cáncer de mama”, relató. “En noviembre, me sometí a cirugía y me retiraron todos los ganglios linfáticos. La recuperación fue complicada y no pude volver a trabajar. Más tarde, la radiación me provocó un infarto”.

La combinación de tratamientos médicos, convalecencia y gastos cotidianos generó una presión económica cada vez mayor. Esa tensión terminó el pasado 2 de agosto, cuando decidió jugar en línea junto a su prometido, Steven Haight.

“Estábamos uno al lado del otro, cada uno en su teléfono. De repente apareció un bono, la pantalla se puso en blanco y luego vimos que era el mega bono de más de $2 millones. Fue increíble”, dijo Walter.

Las autoridades de la lotería confirmaron que se trata de uno de los premios más altos otorgados en el área cercana al condado de Erie.

La ganadora explicó que, hasta la mañana del 13 de agosto, ella y su prometido seguían reuniéndose con su contador para planificar cómo administrar el dinero.

Compras iniciales e inversiones a futuro

Walter y Haight ya han comenzado a utilizar parte de sus ganancias. Han comprado 2 vehículos nuevos y planean invertir en propiedades de alquiler para asegurar ingresos a largo plazo.

La pareja también tiene un objetivo claro: ayudar a sus 10 nietos a construir un futuro sólido, abriéndoles cuentas de ahorro y fondos educativos.

Otro paso importante ha sido recuperar la póliza de seguro médico que Walter se vio obligada a cancelar a principios de este año debido a la presión financiera.

“Es algo que te cambia la vida y te deja sin palabras. Pasar de estar estresada y agotada a esto… no pudo llegar en mejor momento”, expresó emocionada.

A pesar de la magnitud del premio, Walter y su prometido insisten en que no invirtieron grandes sumas de dinero antes de ganar.

Diana Dietz, directora de comunicaciones de la Lotería de Pensilvania, destacó este punto: “Escuchar a ganadores que jugaron de manera responsable es clave. En este caso, se divirtieron, ganaron en grande y tienen grandes planes. Eso es algo que siempre fomentamos: diversión con responsabilidad”.

Más allá de las historias individuales, la Lotería de Pensilvania financia programas que benefician a los adultos mayores del estado. Los ingresos se destinan a transporte, recetas médicas asequibles y servicios de asistencia, lo que convierte cada boleto en una contribución a la comunidad.

La historia de Walter, además de inspiradora, refleja el objetivo de la institución: ofrecer entretenimiento y, ocasionalmente, cambiar vidas, pero siempre con un mensaje claro de juego responsable.

Tras superar 2 enfermedades graves y enfrentar meses de incertidumbre, la mujer ve este premio como un renacer. Ahora planea disfrutar de la vida, asegurar su estabilidad y la de sus seres queridos, y aprovechar esta oportunidad para construir un futuro más seguro.

“Queremos asegurarnos de que nuestros nietos tengan un buen comienzo y, al mismo tiempo, darnos la oportunidad de vivir tranquilos. Después de todo lo que pasamos, este premio es un milagro”, sentenció.

