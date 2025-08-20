Powerball alcanza su premio más alto desde el año pasado

El sorteo de Powerball está en el centro de la atención nacional luego de que el premio acumulado alcanzara $643 millones de dólares, la cifra más alta de 2025 y el monto más grande en más de un año.

El premio para darse en efectivo que está disponible actualmente es de $290.6 millones de dólares para quienes decidan recibir un pago único.

El estado actual del premio

El acumulado creció tras el sorteo del lunes, en el que no hubo ganador del premio mayor.

Los números ganadores de ese sorteo fueron 15, 46, 61, 63, 64 y el Powerball 1.

Aun así, hubo dos jugadores que lograron premios de $1 millón de dólares cada uno: uno en Arizona y otro en Texas.

El premio mayor de Powerball no ha sido ganado desde el 31 de mayo, cuando un boleto vendido en California obtuvo 204.5 millones de dólares.

Desde entonces, se han realizado 34 sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot.

El próximo sorteo está programado para el hoy miércoles a las 10:59 p.m. (hora del Este) y representa el mayor premio potencial desde abril de 2024, cuando un residente de Oregón se llevó a casa $1,300 millones de dólares.

Cómo se juega Powerball

El costo de un boleto es de $2 dólares. Cada jugador elige cinco números entre el 1 y el 69, además de un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar la combinación completa de seis números.

Las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, aunque las posibilidades de obtener un premio en cualquier categoría son de 1 en 24.9.

El juego ofrece ocho niveles adicionales de premios que van desde $4 dólares hasta $1 millón.

Por un dólar extra, los jugadores pueden activar la opción Powerplay, que multiplica las ganancias secundarias (que no son el premio mayor) hasta 10 veces, aunque este multiplicador solo está disponible cuando el premio mayor es inferior a $150 millones de dólares.

En algunos estados también se ofrece la modalidad Double Play, que por un dólar adicional da una segunda oportunidad de ganar después de cada sorteo.

Participación en todo el país

Powerball está disponible en 45 estados, así como en Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los sorteos se transmiten en vivo desde Tallahassee, Florida, y se pueden seguir también en Powerball.com.

A pesar de las bajas probabilidades, los estadounidenses gastan alrededor de $103,000 millones de dólares al año en boletos de lotería, según datos de Motley Fool, lo que refleja el atractivo de estas grandes sumas.

Sigue leyendo:

– Ganó millones en la lotería, pero la presión de su familia convirtió su sueño en una pesadilla

– Residente de Canton gana $10 millones en la Lotería de Nueva York

– Abuela de Pensilvania que superó cáncer y un infarto gana más de $2 millones en la lotería