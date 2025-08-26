Paseo mortal: hispana arrollada caminando a su perro en NJ

Una mujer que paseaba a su perro murió atropellada por un conductor que rebasó ilegalmente a otro vehículo en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

La víctima fue identificada como Stephanie Muñoz, de 40 años. El accidente ocurrió alrededor de las 10 p.m. del viernes frente 347 Clifton Ave, una zona prohibida para rebasar, acotó ABC News.

La policía afirma que el conductor circulaba hacia el norte por la avenida Clifton cuando golpeó a Muñoz, quien estaba cruzando la calle a mitad de cuadra. Su perro resultó ileso.

Testigos en otro vehículo afirman que el conductor los rebasó por el lado contrario de la vía y que iba a exceso de velocidad en ese momento. El sospechoso permaneció en el lugar del accidente. Su nombre no fue divulgado.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Este mes, también en Nueva Jersey, un ejecutivo farmacéutico fue acusado en relación con un choque de frente a alta velocidad que causó la muerte del ex nadador olímpico filipino Edwin Borja en marzo.

Además Alvi Limani, joven de 20 años sospechoso de matar a un amigo en un accidente de carrera de autos BMW en Nueva Jersey, fue detenido junto a su madre Vilma Vneshta (42) cuando trataban de huir del país vía Miami.

En julio una mujer mayor mató a un ciclista al arrollarlo conduciendo borracha y sin licencia en Nueva Jersey. Además, en ese mismo estado, Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En junio Max Dryerman presentó una demanda contra Tesla y su propietario Elon Musk tras la muerte de sus padres y hermana adolescente en un accidente en Garden State Parkway (NJ), siniestro que atribuye a un “diseño defectuoso e irrazonablemente peligroso”.

A principios de diciembre 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En julio de 2024 Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

Igualmente ese mes una hispana y otro conductor murieron en un aparatoso choque de frente en Garden State Parkway (NJ). En mayo de 2024 una joven de 19 años falleció dramáticamente cuando chocó en Route 30 en Atlantic City (NJ) conocida zona turística de playas y casinos en ese estado.

En abril del año pasado tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de 2024 tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.