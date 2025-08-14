Mató a amigo en carrera de autos y luego intentó huir del país: joven acusado en NJ

Alvi Limani, joven de 20 años sospechoso de matar a un amigo en un accidente de carrera de autos BMW en Nueva Jersey a 112 mph (180 kmh), fue detenido junto a su madre Vilma Vneshta (42) cuando trataban de huir del país vía Miami.

Limani, residente de Staten Island (NYC), tenía la licencia suspendida y huyó del lugar del accidente en Nueva Jersey el 25 de junio, dejando morir a uno de sus pasajeros, Albion Hysenaj (19). Se dio a la fuga durante dos semanas y media, según la fiscalía. Agentes del Departamento de Policía de North Miami lo capturaron a él y a su madre el 17 de julio. Finalmente la semana pasada fueron extraditados a Nueva Jersey, donde han estado recluidos en la Cárcel del condado Middlesex hasta una audiencia de detención mañana.

Un video publicado en TikTok muestra cuando fueron sacados de un avión de United Airlines esposados, acompañados por la policía.

Secuencia completa de cómo viví este momento y me doy cuenta que al llegar a New York veo toda esta policía , al salir del avión los estaban esperando , por lo visto estaban en busca y captura tras correr carrera ilegal y matar a una persona , su madre estaba intentando sacarlo del país pero como se ve no fue posible

Su madre le consiguió una identificación de Florida, un pasaporte y pasajes aéreos para ambos a Tirana (Albania), país donde tienen raíces, según una denuncia penal. “Queremos justicia para mi sobrino. Queremos verlos a ambos en la cárcel”, declaró ayer al Daily News Parim Murati, tío de la víctima del accidente. “Probablemente nos habríamos sentido diferentes si no se hubiera ido. Que corriera y lo dejara allí, lo cual, creo, fue más perturbador que cualquier otra cosa”.

Según las autoridades, Limani conducía un BMW X3 con su novia Emily Harrington (19) a su lado como copiloto, y Hysenaj y un cuarto pasajero de 20 años en el asiento trasero, yendo hacia el sur por la Garden State Parkway en Clark Township la noche del 25 de junio.

Murati dijo que su sobrino y Limani eran amigos desde hacía unos meses, y que el grupo había pasado el día en un acantilado con vistas al agua en algún lugar de Nueva Jersey, desde donde les gustaba saltar. “Fueron allí solo para, ya sabes, ir a nadar. ¿Qué los llevó a la carrera? No sabría decirte”, comentó.

Alrededor de las 7 p.m. Limani y Harrington desafiaron verbalmente al conductor de otro BMW en la carretera, Jeter Ogando (23), residente de Perth Amboy (NJ), quien conducía un BMW M5, según las denuncias penales presentadas por la fiscalía del condado Middlesex.

La cámara del tablero de Limani captó el desafío. Durante la carrera, su auto impactó una Ford Explorer blanca, que chocó contra el BMW de Ogando. El BMW de Limani se salió de la carretera, volcando varias veces antes de caer entre la maleza. Hysenaj y el otro pasajero trasero salieron despedidos del vehículo, y Limani y Harrington huyeron, según la fiscalía.

El auto de Limani superó el doble del límite de velocidad de 55 mph (88 kmh) en la autopista sólo cinco segundos antes del choque, según la fiscalía. La policía se enteró de que una mujer con lesiones compatibles con un accidente y un hombre que la acompañaba hicieron señas a un residente cercano, quien la contactó con un familiar para que la recogiera. Se trataba de Limani y Harrington, según las denuncias.

Limani fue acusado de varios delitos, incluyendo homicidio involuntario agravado, homicidio vehicular y abandono intencional del lugar de un accidente con resultado de muerte, mientras que su madre enfrenta cargos de obstrucción a la justicia.

La policía también ha acusado a Harrington de obstrucción a la justicia y conspiración para poner en peligro a otra persona, y a Ogando de homicidio vehicular, agresión vehicular y poner en peligro a otra persona. Ambos han sido puestos en libertad a la espera de juicio.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En marzo Aaron Davis (23) y su hermano Joshua Davis (22), residentes de Nueva Jersey, murieron en un accidente vial viajando como pasajeros en Filadelfia, mientras sus dos hermanos menores resultaron gravemente heridos durante una presunta carrera ilegal de autos.

En noviembre Andre Beadle, neoyorquino influencer de autos y YouTuber, murió cuando se estrelló su auto BMW en una carrera callejera ilegal frente a una audiencia en una autopista en Queens (NYC). En mayo de 2024 un hombre fue milagrosamente rescatado de un auto en llamas en Brooklyn en una aparente carrera ilegal con un BMW.

También el año pasado un joven murió cuando perdió el control de su motocicleta mientras circulaba entre más de una docena de otros en una aparente carrera dentro de un vecindario residencial en Staten Island (NYC). En otro caso similar, en julio de 2020 tres adolescente murieron tras chocar en una pista clandestina en un aeropuerto inactivo en Floyd Bennett Field (Brooklyn).