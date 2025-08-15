Ex nadador olímpico falleció en choque de 8 autos en NJ; ejecutivo farmacéutico acusado

Brian Baldari, ejecutivo farmacéutico de Nueva Jersey, ha sido acusado en relación con un choque de frente a alta velocidad que causó la muerte del ex nadador olímpico filipino Edwin Borja.

Baldari (47), residente de Brick Township, resultó gravemente herido y fue acusado esta semana de homicidio involuntario agravado, homicidio vehicular y agresión con vehículo en la colisión múltiple sucedida en Lakewood la madrugada del 7 de marzo, recordó Daily News.

Según la fiscalía del condado Ocean, Baldari había conducido a más de 100 mph (160 kmh) en sentido contrario durante aproximadamente 2 millas (3 kilómetros) cuando ocurrió el accidente en la Ruta 70, poco antes de las 6:00 a.m.

Una investigación posterior reveló que el auto Cadillac CT5 Blackwing de Baldari circulaba en dirección oeste por el carril este cuando colisionó de frente con el Mazda CX5 de Borja (66), lo que desencadenó una serie de incidentes que involucraron a un total de ocho vehículos.

Como resultado del accidente, el Cadillac de Baldari se incendió y él quedó atrapado en su interior. Fue extraído y trasladado en helicóptero a un hospital de Jersey Shore y posteriormente llevado al Weill Cornell Medicine Burn Center en el Upper East Side de Manhattan (NYC).

Borja también fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero falleció a causa de sus heridas 11 días después. Otra persona involucrada en el caótico incidente recibió tratamiento en Nueva Jersey y posteriormente fue dada de alta. Los conductores de los otros vehículos milagrosamente resultaron ilesos.

Borja vivía en Manchester (NJ). Fue miembro del equipo olímpico de natación de Filipinas en las olimpíadas de verano de 1972 y 1976. Viudo y padre de dos hijos, según su obituario.

La página en LinkedIn de Baldari lo describe como un “premiado líder ejecutivo de mercadeo farmacéutico especializado en el desarrollo integral de marcas globales”. Estudió en la Universidad de Rutgers y trabajó para Allergan, Novartis y Otsuka en Nueva Jersey. Su puesto actual es el de vicepresidente de gestión de cartera de franquicias en Azurity Pharmaceuticals.

Baldari fue acusado formalmente el miércoles y se entregó a la Jefatura de Policía de Lakewood Township. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel del condado Ocean a la espera de una audiencia de detención. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Alvi Limani, joven de 20 años sospechoso de matar a un amigo en un accidente de carrera de autos BMW en Nueva Jersey, fue detenido junto a su madre Vilma Vneshta (42) cuando trataban de huir del país vía Miami el mes pasado.

También en julio una mujer mayor mató a un ciclista al arrollarlo conduciendo borracha y sin licencia en Nueva Jersey. Además, en ese mismo estado, Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En junio Max Dryerman presentó una demanda contra Tesla y su propietario Elon Musk tras la muerte de sus padres y hermana adolescente en un accidente en Garden State Parkway (NJ), siniestro que atribuye a un “diseño defectuoso e irrazonablemente peligroso”.

A principios de diciembre 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En julio de 2024 Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

También ese mes una hispana y otro conductor murieron en un aparatoso choque de frente en Garden State Parkway (NJ). En mayo de 2024 una joven de 19 años falleció dramáticamente cuando chocó en Route 30 en Atlantic City (NJ) conocida zona turística de playas y casinos en ese estado.

En abril del año pasado tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de 2024 tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.