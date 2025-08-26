Presidente de operaciones de los Mets ratificó a Carlos Mendoza como mánager en 2026

David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los New York Mets, confirmó en el podcast de Joel Sherman y Jon Heyman del New York Post que Carlos Mendoza seguirá como mánager del equipo en la temporada 2026.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Esta decisión refuerza la confianza en el manager venezolano, quien ha liderado a los Mets en un año lleno de desafíos y éxitos.

Carlos Mendoza firmó un contrato en noviembre de 2023 por tres temporadas y una opción del club para 2027. Sin embargo, Stearns aprovechó la pregunta de los periodistas Jon Heyman y Joel Sherman, para confirmar el futuro inmediato del piloto.

“Mendy está haciendo un gran trabajo. Tenemos una muy buena relación, y considero que es la persona adecuada para ese puesto”, afirmó el ejecutivo en el programa producido por el New York Post. “Lo ha demostrado desde el primer día”, contó Stearns.

David Stearns says Carlos Mendoza will be back as the manager next season. pic.twitter.com/XqVMM4b9Mo — Mets'd Up Podcast (@MetsdUp) August 26, 2025

Rompe la racha de los Mets, Carlos Mendoza

Carlos Mendoza, de esa manera, se convertirá en el primer estratega en dirigir tres contiendas seguidas o más a los de Queens desde Terry Collins, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2017.

Luego de Collins, Mickey Callaway (2018 y 2019), Luis Rojas (2020 y 2021) y Buck Showalter (2022 y 2023) dirigieron a los Mets sólo por dos certámenes seguidos cada uno.

Con el venezolano al frente, los metropolitanos avanzaron la campaña pasada hacia los playoffs, a pesar de los pronósticos previos que señalaban a la zafra como parte de una reestructuración. Y, de hecho, ese rendimiento le valió ser finalista al Manager del Año de la Liga Nacional.

Seguir leyendo:

José Siri inicia su camino para regresar con los Mets a finales de temporada

Nolan McLean hace historia con una hazaña inédita para los Mets

Un regreso a la euforia: la asistencia en el Citi Field de los Mets se dispara en 2025