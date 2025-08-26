Qué compradores de autos aún pueden pedir el crédito de $7,500

El crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, de hasta $7,500 dólares, está a punto de expirar, pero una reciente aclaración del Servicio de Impuestos Internos (IRS) permitirá que más compradores lo reclamen, siempre y cuando cumplan con una condición clave antes del 30 de septiembre.

El crédito y su próxima eliminación

Este incentivo, vigente desde hace décadas, se eliminará oficialmente a partir del 1 de octubre como parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada a inicios de este año.

La norma puso fin al beneficio que fue diseñado para impulsar la adopción de autos eléctricos en Estados Unidos.

Hasta ahora, el crédito se otorgaba con base en la fecha en que un comprador recibía la entrega del vehículo.

Esto generaba preocupación entre consumidores y fabricantes, ya que los retrasos en producción o envíos podían significar la pérdida de miles de dólares en ahorros.

La nueva guía del IRS

Con la aclaración publicada la semana pasada, el IRS confirmó que bastará con firmar un contrato vinculante antes del 30 de septiembre, acompañado de algún pago —ya sea un anticipo o incluso el intercambio de otro vehículo—, para asegurar el derecho al crédito, aunque la entrega ocurra después.

El beneficio solo podrá aplicarse una vez que el auto se reciba oficialmente.

Sean Tucker, editor de Kelley Blue Book, explicó a NPR que el IRS ha usado este mismo lenguaje antes, recordando que lo mismo ocurrió tras la Ley de Reducción de la Inflación, cuando también hubo cambios en las reglas de elegibilidad.

Quiénes se benefician más

Andy Phillips, vicepresidente del Instituto de Impuestos de H&R Block, señaló que esta flexibilidad será especialmente útil para quienes hagan pedidos de fábrica o traslados de vehículos entre estados.

“Para las personas que saben qué auto quieren, esta flexibilidad adicional marcará una diferencia significativa”, afirmó.

Reglas de elegibilidad y límites

El crédito cubre hasta $7,500 dólares en autos nuevos que cumplan con requisitos estrictos:

-Ensamblaje final en América del Norte.

-Límites de precio establecidos por ley.

-Baterías con minerales y componentes de origen nacional o de países socios.

-Ingresos máximos de $150,000 dólares anuales para individuos y $300,000 dólares para parejas.

En el caso de autos usados, existe un crédito separado de hasta 4,000 dólares, siempre que el vehículo tenga al menos dos años y no supere los $25,000 dólares en precio.

El arrendamiento es otra vía: en estos casos, el crédito puede aplicarse sin importar ingresos, precio o lugar de ensamblaje, una práctica que muchos fabricantes han aprovechado y que críticos consideran un vacío legal.

El mercado y la fecha límite

Las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos representan actualmente alrededor del 10% del mercado automotriz, una cifra que se ha estancado desde 2023.

Ante la desaparición del crédito, los analistas de Cox Automotive prevén un repunte de ventas hasta finales de septiembre, con un incremento ya registrado del 20% en autos nuevos y del 40% en autos eléctricos usados respecto al año anterior.

Jessica Caldwell, directora de análisis de Edmunds, advirtió que la desaparición del beneficio será bastante desalentadora para los fabricantes.

Además, señaló que muchos consumidores ni siquiera están enterados de que el incentivo está por desaparecer: “No creo que mucha gente sea necesariamente consciente de que esto está ocurriendo”.

Sigue leyendo:

– Dueños de casas tienen hasta el 1 de octubre para reclamar reembolso de $400

– Quiénes recibirán pagos directos de hasta $500 dólares en octubre

– Crece el robo en beneficios SNAP en múltiples estados, ¿cómo prevenir ser una víctima?