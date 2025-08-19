Quiénes recibirán pagos directos de hasta $500 dólares en octubre

Decenas de miles de residentes en Pensilvania recibirán una buena noticia en su buzón a finales de este año. El Departamento del Tesoro estatal anunció que enviará 80,000 cheques como parte del nuevo programa Money Match, diseñado para devolver dinero olvidado a sus legítimos dueños de manera automática.

En qué consiste Money Match

La iniciativa Money Match fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General de Pensilvania y firmada por el gobernador Josh Shapiro en 2024.

Esta ley permite al Tesoro estatal devolver automáticamente propiedades no reclamadas de hasta $500 sin necesidad de que el ciudadano presente una solicitud formal.

El portal oficial del Tesoro explica: “Money Match es una nueva manera para que el Departamento del Tesoro de Pensilvania devuelva propiedad no reclamada a sus verdaderos dueños. Cuando identifiquemos a personas con derecho a recibirla, enviaremos el cheque directamente”.

Qué se considera propiedad no reclamada

Los fondos que se devolverán provienen de diversas fuentes: cuentas bancarias olvidadas, cheques de nómina no cobrados, pagos de seguros, reembolsos o incluso recompensas pendientes.

La tesorera estatal, Stacy Garrity, señaló que actualmente trabajan para devolver más de $4,500 millones en propiedad no reclamada.

“Este es dinero que pertenece a personas como usted, y queremos regresarlo. Más de 1 de cada 10 residentes de Pensilvania tiene propiedad no reclamada disponible para reclamar”, aseguró Garrity.

Cuándo llegarán los pagos

Los primeros avisos serán enviados en septiembre. Quienes reciban la carta de notificación deberán esperar alrededor de 45 días para recibir el cheque correspondiente.

La advertencia oficial es clara: “Si recibe una carta del Departamento del Tesoro de Pensilvania indicando que tiene dinero pendiente gracias a Money Match, guárdela. Su cheque llegará unas seis semanas después”.

Reclamos mayores a $500

El programa aplica únicamente a montos iguales o inferiores a $500. Para cantidades mayores, los residentes deben ingresar su solicitud directamente en el portal oficial del Tesoro de Pensilvania.

Asimismo, cualquier persona que resida en otro estado puede consultar sus propios fondos pendientes en las plataformas nacionales missingmoney.com o unclaimed.org, que enlazan a las bases de datos de cada estado.

Con este mecanismo, Pensilvania busca agilizar la devolución de dinero a miles de hogares, evitando trámites innecesarios y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.

