Dueños de casas tienen hasta el 1 de octubre para reclamar reembolso de $400

Los dueños de vivienda en Montana tienen la oportunidad de solicitar un reembolso único de hasta $400 por impuestos a la propiedad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Ingresos del estado.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 1 de octubre.

Quiénes califican para el reembolso

El programa está dirigido únicamente a propietarios que pagaron impuestos sobre su vivienda principal durante 2024.

Para recibir el reembolso completo de $400, los beneficiarios deben haber desembolsado al menos $1,200 en impuestos a la propiedad y haber vivido en la casa por lo menos siete meses en el año.

Los inquilinos no pueden aplicar al beneficio. Además, las solicitudes deben presentarse de manera individual, ya sea en línea a través del portal oficial del Departamento de Ingresos de Montana o por correo postal.

Cómo y cuándo se entregará el pago

Los reembolsos se enviarán mediante cheque físico, no por depósito directo. Según funcionarios estatales, los solicitantes que usen la vía electrónica podrían recibir su pago en un plazo de 30 días tras la aprobación de la solicitud.

En cambio, quienes presenten su reclamo en papel deberán esperar hasta 90 días.

Las autoridades aclararon que estos reembolsos no estarán sujetos al impuesto estatal sobre la renta y, para la mayoría de los contribuyentes, tampoco se sumarán al ingreso gravable federal.

Otros estados también ofrecen alivio

Montana no es el único estado con medidas de alivio económico. En Nueva York se repartirán pagos de hasta $400 en otoño de 2025, mientras que Illinois ya se dan $45 millones a unas 600,000 personas.

En este caso, los beneficiarios no necesitan presentar ninguna solicitud.

“El primer mensaje que damos a los ciudadanos es este: el dinero les pertenece, el cheque es real y no se trata de una estafa”, afirmó Michael Frerichs, tesorero del estado de Illinois, al presentar el programa.

Asimismo, Georgia lanzó un reembolso de hasta $500 en primavera y en Florida el gobernador Ron DeSantis propuso un reembolso de $1,000 para propietarios de vivienda.

Con estas medidas, varios estados buscan aliviar el impacto de la inflación y ofrecer un respiro a los hogares que enfrentan altos costos de vida.

