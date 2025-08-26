Quema de bandera cerca de la Casa Blanca conduce a arresto tras orden ejecutiva de Trump

Funcionarios federales detuvieron el lunes a un sujeto frente a la Casa Blanca luego de que prendiera en fuego a una bandera de Estados Unidos el mismo día en que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con la quema de banderas.

El hombre, que se identificó como un veterano de guerra de 20 años en un video en las redes sociales por el medio de comunicación The Bulwark, señaló: “Estoy quemando esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que se sienta en esa Cámara”, a la vez que apuntaba con el dedo hacia la Casa Blanca desde Lafayette Square.

This is replacing a previous post: A Veteran was detained outside of the White House by Secret Service after burning an American flag. pic.twitter.com/kXL5gPc2aj — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 26, 2025

El Servicio Secreto manifestó en un comunicado que arrestó al hombre cerca de las 6:15 de la tarde “por encender un objeto” y que fue entregado a la Policía de Parques de Estados Unidos.

Las autoridades en cuestión expresaron que detuvieron al hombre por violar un estatuto que prohíbe encender fuego en un parque público, informó NBC News.

Esta detención se produce horas después de que el mandatario republicano firmara una orden ejecutiva para acabar con la “profanación” de la bandera estadounidense por la vinculación con la incitación a la violencia o la violación de otras leyes.

El documento ordena a la Fiscal General, Pam Bondi, “procesar enérgicamente” a aquellos que quemen la bandera del país mientras cometen otros crímenes, e indico que “podría iniciar litigios para aclarar el alcance de las excepciones de la Primera Enmienda en esta área”.

En el año 1989, la Corte Suprema decidió por 5 votos a 4 que la Constitución protege la quema de la bandera de Estados Unidos.

La orden del ejecutivo nacional no convierte en delito la quema de banderas ni impone una pena por ello, pero dice que quemar banderas de una manera que “probablemente incite a una acción ilegal inminente” o equivalga a “palabras combativas” algo que no está protegido constitucionalmente.

Al firmar la orden, Trump señaló lo siguiente: “Cuando se quema la bandera estadounidense, se incitan disturbios a niveles nunca antes vistos. La gente se vuelve loca”.

Por su parte, la fiscal federal de Washington D.C. Jeanine Pirro, ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos de la administración republicana por ejercer el control federal sobre partes de Washington y ha mostrado su disposición a perseguir firmemente las transgresiones menores.

Este mes de agosto, declaró que su oficina había acusado de agresión grave a un hombre acusado de lanzar un sándwich a un oficial federal en Washington D.C.

