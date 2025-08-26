Rusia ataca nuevamente a Ucrania con drones pese a reclamos de Trump

Rusia emprendió nuevo ataque contra Ucrania con drones a pesar de los reclamos de Donald Trump por los insistentes ataques a pesar de las negociaciones de paz que siguen en curso.

En una declaración a la prensa, el presidente Trump compartió sus impresiones sobre sus conversaciones con Putin. “Cada conversación que tengo con él es buena”, señaló. No obstante, lamentó que la violencia persista: “Y luego, por desgracia, cargan una bomba en Kiev o en algún otro lugar, y entonces me enfurezco mucho”.

A pesar de la situación, Trump ha mantenido una postura optimista sobre la posibilidad de un cese al fuego. “Creo que vamos a lograr la victoria en la guerra”, afirmó, aunque reconoció la imprevisibilidad del conflicto: “Nunca se sabe qué va a pasar en una guerra. En la guerra ocurren cosas extrañas”. El presidente citó la reciente visita de Putin a Alaska como una señal positiva de su disposición a negociar.

Ataques de drones entre Ucrania y Rusia van en aumento

El conflicto se mantiene activo con ataques de largo alcance por ambas partes. El martes, la Fuerza Aérea Ucraniana informó que Rusia lanzó 59 drones, de los cuales 47 fueron derribados o neutralizados. Por su parte, 12 drones impactaron en nueve localidades.

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó haber derribado 51 drones ucranianos, dos de los cuales se dirigían a Moscú. Estos eventos subrayan la intensidad de la guerra aérea mientras los líderes buscan una solución diplomática.

Esfuerzos diplomáticos de Ucrania

Tras reuniones previas con los presidentes Putin en Alaska y Zelenskyy en Washington, D.C., la administración Trump ha buscado una reunión bilateral. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha manifestado su disposición a participar, mientras que los funcionarios rusos han mostrado reticencia.

En declaraciones a ABC News, Trump se mostró cauteloso sobre la posibilidad del encuentro, afirmando “Quizás sí, quizás no”. El presidente indicó que podría actuar “en la próxima semana o dos” si la reunión no se materializa.

Con información de ABC News

