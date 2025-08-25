Donald Trump admite que aún no se discuten los detalles de garantías para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Washington y los países europeos todavía no han discutido en detalle las posibles garantías de seguridad que se brindarían a Ucrania para prevenir nuevas ofensivas de Rusia.

Según dijo, confía en que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz con Kiev.

“No sabemos cuáles serán esas garantías porque ni siquiera hemos discutido los detalles. Ya veremos. Lo que sí es cierto es que Europa debe asumir un papel principal porque está al lado de Ucrania, y nosotros participaremos como refuerzo. Vamos a ayudarlos”, explicó el mandatario durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval.

Trump respondió así a las preguntas sobre el plan que ha sugerido en semanas recientes, el cual contempla un eventual apoyo aéreo de Estados Unidos y la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano una vez que se concrete un pacto de paz entre Moscú y Kiev.

Rusia, sin embargo, ha rechazado públicamente esa posibilidad, lo que según analistas estaría retrasando una reunión entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que la Casa Blanca intenta impulsar.

Consultado sobre las razones por las que Putin no parece interesado en reunirse con Zelenski, Trump sostuvo que el líder ruso “no tiene ganas de verlo porque no le cae bien”.

No obstante, insistió en que su reciente encuentro con Putin en Alaska, celebrado el pasado 15 de agosto, demuestra la disposición del Kremlin a negociar.

“El hecho de que viniera a nuestro país fue una señal de que quiere lograrlo. No fue fácil para él ir a Alaska, pero lo hizo y fue un día exitoso en muchos aspectos”, señaló.

El presidente estadounidense añadió que, además del tema de Ucrania, Washington y Moscú mantienen conversaciones sobre control de armas nucleares y la posible renovación del tratado START, el último gran acuerdo de limitación de arsenales que sigue vigente entre ambas potencias y que expirará en febrero de 2026.

