Trump permitirá el ingreso de 600,000 estudiantes chinos a EE.UU. para cursos universitarios

El presidente Donald Trump dio a conocer un plan para dar la bienvenida a 600,000 estudiantes chinos en universidades estadounidenses en medio de las negociaciones comerciales con Beijing. Esto representaría un aumento significativo respecto a los 270,000 estudiantes que actualmente cursan estudios superiores en Estados Unidos.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado de EE. UU. trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar agresivamente las visas para estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudian en campos críticos”, declaró Rubio en mayo, informó New York Post.

El Consejo de Relaciones Exteriores indica que el Partido Comunista Chino cuenta con más de 90 millones de miembros. En los primeros 100 días de la administración Trump, se revocaron más de 4,000 visas de estudiantes extranjeros por antecedentes penales.

Además, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó anular 7,000 visas de estudiantes de la Universidad de Harvard, pero la acción fue bloqueada por un tribunal federal.

Aranceles recíprocos y relaciones comerciales con China

El anuncio del presidente Trump sobre el aumento de admisiones a estudiantes chinos ocurre mientras las negociaciones comerciales entre ambos países continúan. Desde el inicio de su presidencia, Estados Unidos y China han impuesto aranceles recíprocos.

Inicialmente, Trump aplicó un arancel del 145% a todos los productos chinos, a lo que Beijing respondió con un arancel del 125% a las exportaciones estadounidenses. Más recientemente, el presidente ha considerado un arancel del 200% sobre imanes de fabricación china, expresando su descontento con el “monopolio sobre los imanes del mundo”.

A pesar de las acciones previas de su administración, Trump ha sostenido que “siempre ha estado a favor” de acoger a estudiantes de China. Su propuesta de 600,000 estudiantes superaría el récord de 370,000 alcanzados en 2019, según informó Los Angeles Times.

