Abogado robó $6,2 millones de dólares a 52 clientes y culpó a la cocaína: sentencia en Nueva York

Daniel Boldi, abogado de Long Island (NY), fue condenado a entre 4 y 12 años de cárcel tras declararse culpable de defraudar y malversar $6.2 millones de dólares a 52 clientes, informó la Fiscalía del condado Nassau.

Entre 2020 y 2025 el acusado robó más de $4.7 millones de dólares en fondos de depósito en garantía a través de su bufete homónimo, Boldi Law Group, P.C., además de obtener $1.15 millones en fraude hipotecario en otros dos negocios: estafó a propietarios de viviendas, agentes inmobiliarios y otros profesionales de la venta de propiedades. Su abogado afirmó que sufría de adicción a la cocaína, “lo que lo llevó a tomar malas decisiones que lo llevaron a la ruina”.

En octubre pasado Boldi se declaró culpable de 13 cargos de hurto mayor y un cargo de conspiración para defraudar, entregando su licencia de abogado en el proceso. Hasta la fecha no ha devuelto ni un centavo, destacó Daily News. La condena del martes también incluyó más de $6,2 millones de dólares en sentencias civiles emitidas en nombre de las 52 víctimas.

La sentencia de Boldi se pospuso dos veces debido a que más víctimas seguían presentándose, informó Newsday. “Los clientes de Daniel Boldi confiaron en él para proteger su dinero durante el proceso de compra de la vivienda, pero finalmente los traicionó con su avaricia”, declaró el martes la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly en un comunicado. “Las repercusiones de su robo son devastadoras? Mi oficina no permitirá que los habitantes del condado de Nassau sean engañados por delincuentes depredadores que se hacen pasar por profesionales íntegros”.

Según la fiscalía, Boldi les decía a los compradores y vendedores de viviendas que su cuenta de depósito en garantía no había recibido fondos de su entidad crediticia, cuando en realidad sí los había recibido, y quedándose con el dinero. En al menos un caso, esto dejó a una pareja que había vendido su casa en East Meadow en la obligación de pagar la hipoteca de una vivienda que ya no les pertenece.

Boldi usó las ganancias ilícitas en diversos gastos personales no relacionados con las transacciones de las víctimas, incluyendo pagos de Venmo a otras personas e inversiones inmobiliarias, según la fiscalía.

En un caso parecido, el año pasado Salvatore Strazzullo, un abogado de Nueva York que había representado a celebridades, fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Meses después fue hallado muerto.