Ahorra hasta 70% en tu factura de luz: ¿Cuál es la hora exacta para usar la lavadora?

Los neoyorkinos pueden reducir significativamente sus facturas de electricidad simplemente cambiando la hora en que usan sus electrodomésticos. Con las tarifas por tiempo de uso de Con Edison, elegir el momento adecuado para poner la lavadora puede representar ahorros de hasta 70% en el consumo eléctrico mensual.

Durante los meses de verano, de junio a septiembre, Con Edison implementa un sistema de tarifas diferenciadas que puede transformar completamente tu factura eléctrica. El período más económico para usar electrodomésticos como lavadoras, secadoras y lavavajillas es desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, especialmente durante las primeras horas de la madrugada.

Los fines de semana representan una oportunidad adicional de ahorro, ya que las tarifas reducidas se aplican durante las 24 horas del sábado y domingo. Esto significa que puedes programar todas tus tareas domésticas que requieren alto consumo energético para estos días sin preocuparte por el horario.

El horario que debes evitar a toda costa para poner la lavadora

El período más costoso para el consumo eléctrico en Nueva York ocurre de lunes a viernes, entre las 14 y 18 horas. Durante estas 4 horas críticas, las tarifas pueden ser hasta 3 veces más altas que durante las horas valle, lo que convierte cualquier uso de electrodomésticos en una decisión financiera costosa.

Esta diferencia tan marcada se debe a que coincide con el pico de demanda energética de la ciudad. Durante estas horas, millones de neoyorquinos regresan a casa del trabajo, encienden el aire acondicionado, y aumenta exponencialmente el consumo eléctrico en toda la zona metropolitana.

Si modificas esta tarea doméstica, podrías ver grandes ahorros en tu factura eléctrica. (Foto: Shutterstock)

Estrategias prácticas para maximizar el ahorro

1) Programación inteligente de electrodomésticos. La clave del ahorro está en la planificación. Los electrodomésticos modernos permiten programar su funcionamiento, aprovechando las tarifas más bajas. Una lavadora que consuma 2 kWh durante el horario pico puede costar $0.60 dólares, mientras que la misma carga durante las horas valle cuesta apenas $0.18.

2) Aprovecha la madrugada. Las horas entre medianoche y 6 de la mañana ofrecen las tarifas más competitivas del día. Programar la lavadora para que inicie su ciclo a las 2:00 a.m. garantiza que termine antes del amanecer, aprovechando completamente las tarifas nocturnas más económicas.

3) Planifica el fin de semana. Los sábados y domingos se convierten en los mejores aliados para las tareas domésticas intensivas en energía. Planificar todas las cargas de ropa, usar el lavavajillas y otros electrodomésticos durante estos días puede generar ahorros sustanciales en la factura mensual.

Cómo inscribirse en las tarifas por tiempo de uso

Para beneficiarse de estos ahorros, los residentes deben inscribirse específicamente en el programa de tarifas por tiempo de uso de Con Edison. Los clientes con tarifas planas tradicionales pagan la misma cantidad independientemente del horario de consumo, perdiendo la oportunidad de estos ahorros significativos.

El proceso de inscripción es gratuito y puede realizarse a través del sitio web de Con Edison o llamando al servicio al cliente. Una vez inscrito, el sistema de medición inteligente registra automáticamente el consumo por franjas horarias, aplicando las tarifas correspondientes.

Más allá del ahorro económico, usar electricidad durante las horas valle contribuye a reducir la presión sobre la red eléctrica durante los picos de demanda. Esto significa menor dependencia de plantas generadoras menos eficientes que solo operan durante alta demanda, resultando en un menor impacto ambiental.

Otros electrodomésticos que debes considerar

Aunque la lavadora es uno de los ejemplos más comunes, otros electrodomésticos se benefician igualmente de esta estrategia:

* Secadoras eléctricas: Consumen entre 2-5 kWh por ciclo.

* Lavavajillas: Aproximadamente 1.5 kWh por carga completa.

* Aire acondicionado: El mayor consumidor, especialmente durante las tardes calurosas.

* Calentadores de agua eléctricos: Pueden programarse para calentar durante horas valle.

Con Edison proporciona herramientas digitales que permiten a los usuarios monitorear su consumo en tiempo real e identificar patrones de uso. Esta información resulta invaluable para optimizar aún más los hábitos de consumo y maximizar los ahorros.

Cambiar simplemente el horario de uso de electrodomésticos puede representar ahorros anuales de cientos de dólares para una familia promedio en Nueva York. Con la programación adecuada y aprovechando las tarifas diferenciadas, los neoyorkinos pueden mantener su calidad de vida mientras reducen significativamente sus gastos energéticos.

La clave está en la constancia: establecer rutinas que aprovechen las horas valle y eviten sistemáticamente los períodos de tarifa alta. En una ciudad donde cada dólar cuenta, estos ahorros en electricidad pueden marcar una diferencia sustancial en el presupuesto familiar mensual.

