Brandon Nimmo asegura que los Mets tienen “lo necesario” para llegar a la postemporada

El ambiente en el clubhouse de los New York Mets es de renovada esperanza. Después de una victoria dramática que les permite seguir en la lucha por un boleto a los playoffs, una de sus voces más autorizadas, Brandon Nimmo, ha compartido una reflexión que ha resonado con fuerza.

Para el jardinero, el éxito en la postemporada no se trata de tener el mejor récord, sino de estar en el mejor momento, una mentalidad que ha adoptado el equipo.

Nimmo, que ha sido testigo de los altibajos de la temporada, cree firmemente que si los Mets logran mantener el nivel de juego que están mostrando, podrán competir con cualquiera.

El argumento del momento perfecto

Con el equipo mostrando un gran repunte ofensivo y defensivo en las últimas semanas, Nimmo considera que están en el camino correcto para encender la chispa que necesitan para un asalto a los playoffs.

“El equipo que llega más caliente es el que gana en los playoffs”, aseguró Nimmo en declaraciones para SNY.

“No importa quién sea el mejor equipo, sino el que está en un mejor momento”. Sus palabras reflejan la mentalidad del equipo, que está enfocado en mantener su buen ritmo para llegar al final de la temporada regular con el impulso necesario.

Nimmo se mostró particularmente satisfecho con el rendimiento del equipo, afirmando que está “muy contento con la forma en que la ofensiva está jugando actualmente”. El mensaje es claro: los Mets creen en sí mismos, y su reciente desempeño en el campo es la prueba de que su fe no es infundada.

