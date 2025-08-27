Demócratas en Iowa ganan escaño y rompen supermayoría republicana

El Partido Demócrata en Iowa logró una gran victoria en una elección especial, rompiendo con la supermayoría republicana en el Senado estatal al ganar un escaño en un distrito que el presidente Donald Trump ganó en las elecciones de 2024.

Catelin Drey derrotó a su rival republicano, Christopher Prosch, en una elección especial en el área de Sioux City para llenar el escaño de un legislador republicano que falleció a causa de cáncer en el mes de junio.

El mandatario republicano ganó el primer distrito del Senado por 11 puntos porcentuales en noviembre pasado, por lo que el margen de victoria de Drey, actualmente de aproximadamente 10 puntos, representa un desempeño relevantemente superior al de los demócratas en un estado que alguna vez fue considerado un campo de batalla importante, pero que ha tenido tendencia republicana en los últimos 10 años.

“Por cuarta elección especial consecutiva, Iowa votó por el cambio”, anunció Rita Hart, presidenta del Partido Demócrata de Iowa. “Nuestro estado está listo para un nuevo rumbo y los demócratas de Iowa seguirán presentando candidatos que puedan ofrecer una mejor representación a los residentes de Iowa”.

Aunque Trump ganó Iowa por 13 puntos en 2024, luego de ganarlo por ocho en 2020, los demócratas han tenido un gran desempeño en las cuatro elecciones legislativas especiales del estado este 2025.

En el mes de enero, dieron vuelta a un escaño en el Senado estatal en un distrito que Trump había ganado por más de 20 puntos, informó CNN.

Con la victoria de Drey, los demócratas ahora tendrán 17 distritos en el Senado de Iowa en comparación con los 33 escaños en las manos de los republicanos, lo que es suficiente para romper la supermayoría de dos tercios que ha ejercido el Partido Republicano desde el 2022.

El resultado de las elecciones especiales se traduce en que los demócratas ahora podrían bloquear las nominaciones de la gobernadora republicana, Kim Reynolds, a agencias, juntas y comisiones estatales en el último año de su mandato.

Como es frecuente en las elecciones legislativas especiales, la votación del martes tuvo una baja participación. Solo unos 7,600 votantes participaron, en comparación con los casi 22,000 que votaron en el distrito en las elecciones presidenciales de noviembre.

Esa escasa participación puede hacer que las elecciones especiales sean impredecibles, pero el desempeño de los demócratas en estos comicios especiales podrían ser un buen augurio para ellos el año que viene, cuando es posible que el electorado de mitad de periodo incluya un grupo más pequeño de electores más motivados que el de un año presidenciales.

Por su parte, los líderes republicanos de Iowa restaron importancia a la victoria demócrata, y el presidente del Partido Republicano estatal, Jeff Kaufmann, expresó lo siguiente: “Los demócratas nacionales estaban tan desesperados por ganar que activaron 30,000 voluntarios y una avalancha de dinero nacional para ganar una elección especial para el Senado estatal por unos pocos cientos de votos”.

Asimismo, los grupos republicanos gastaron dinero considerable en el escaño en una elección especial que los demócratas están intentando usar para ganar impulso para la campaña de 2026.

En los últimos 10 años, los demócratas han perdido todos los cargos estatales, menos uno y todos los escaños federales, pero los líderes del partido apuntan a los resultados de las elecciones especiales de este año como una señal de que se avecina un cambio en Iowa.

