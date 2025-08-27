Demócratas rompen la supermayoría republicana en el Senado estatal de Iowa

La demócrata Catelin Drey se impuso el martes en la elección especial para ocupar el escaño vacante del Senado estatal de Iowa, según proyectó Decision Desk HQ, marcando un hito para el partido en un distrito tradicionalmente republicano.

Drey venció al republicano Christopher Prosch, sucesor del fallecido senador Rocky De Witt, quien murió en junio a causa de cáncer. La victoria de la demócrata rompe la supermayoría republicana en la cámara alta de Iowa, aumentando la influencia del partido a pesar de ser minoría con 17 escaños frente a 33 republicanos. Este cambio implica que las nominaciones del gobernador ya no podrán aprobarse únicamente por voto partidista, dado que se requiere una mayoría de dos tercios para confirmar candidatos.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) jugó un papel activo en la campaña, enviando 30,000 voluntarios para movilizar votantes y coordinar mensajes y llamadas telefónicas con el Partido Demócrata de Iowa. El presidente del DNC, Ken Martin, destacó que la victoria refleja el deseo de los votantes de un cambio frente a la agenda del expresidente Donald Trump.

La sorpresa en Iowa

“Los habitantes de Iowa están dejando claro que cualquier republicano que impulse la agenda impopular y extrema de Trump no tiene cabida para gobernar en nombre de las familias del estado”, dijo Martin.

Esta es la segunda vez este año que los demócratas ganan un escaño senatorial estatal en Iowa, tras su triunfo en enero en otro distrito fuertemente pro-Trump. La victoria también sigue a un buen desempeño del partido en otras elecciones especiales, incluyendo un distrito senatorial estatal de Pensilvania en marzo.

Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, señaló que estos resultados son una “señal de alerta” para los republicanos y la agenda MAGA, destacando que los votantes respaldan líderes que atienden las preocupaciones locales y buscan estabilidad en medio del caos en Washington.

A pesar de que los expertos advierten que los resultados de un solo distrito no necesariamente reflejan tendencias nacionales, la victoria de Drey representa un impulso político para los demócratas mientras intentan consolidar su presencia en legislaturas estatales y resistir la influencia de Trump en elecciones futuras.

Sigue leyendo: