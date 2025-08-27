DeSantis critica a Newsom por ataques a Trump y sugiere enfocarse en problemas de California

El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), criticó el lunes a su homólogo de California, Gavin Newsom (D), por sus recientes ataques al expresidente Donald Trump en redes sociales, y sugirió que debería concentrarse en resolver los problemas internos de su estado.

Durante una entrevista en “Hannity” de Fox News, el presentador Sean Hannity preguntó a DeSantis si estaría interesado en participar en otro debate con Newsom. El gobernador floridano acogió la idea, pero comentó: “Sé que no va a hacer eso. Parece que se ha acostumbrado a ser un troll del presidente Trump. Le da cierta notoriedad entre sus bases de extrema izquierda”.

DeSantis advirtió que la estrategia de Newsom podría no resonar con los votantes promedio. “Tienen problemas en su estado: personas sin hogar, gente que no puede reconstruir, impuestos y regulaciones abrumadoras. ¿Por qué no se concentran en solucionarlos en lugar de intentar ser descarados con el presidente de los Estados Unidos?”, señaló.

En los últimos días, Newsom y su equipo han intentado imitar la retórica y estilo de Trump en redes sociales, utilizando mayúsculas y palabras características del expresidente, como “hermoso”. A comienzos de agosto, Newsom calificó sus publicaciones como una “estrategia sin remordimientos”, afirmando a The Hill que debe “combatir fuego con fuego” frente a los esfuerzos del Partido Republicano de Texas de redefinir distritos congresionales antes de las elecciones intermedias de 2026.

La confrontación entre ambos gobernadores refleja las crecientes tensiones políticas dentro de sus partidos y anticipa el surgimiento de figuras clave de cara al ciclo electoral de 2028.