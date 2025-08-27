Donald Trump defiende a Roger Clemens, lo compara con Pete Rose y pide su inclusión al Salón de Fama

En medio de todos los asuntos de Estado que tiene a cuestas, Donald Trump todavía tiene tiempo para meterse en asuntos deportivos. El presidente salió públicamente en redes sociales a defender a la leyenda de New York Yankees, Roger Clemens.

Trump utilizó su red social ‘Truth Social’ para no solo dar un espaldarazo mediático a Clemens, sino que también comparó su caso con el de la leyenda Pete Rose. El mandatario reveló haber jugado golf con el exlanzador y terminó pidiendo su inclusión en el Salón de la Fama.

El actual jefe de la Casa Blanca aseguró que Roger Clemens es uno de los más dominantes de su época y de la historia de las Grandes Ligas. Por tal motivo considera que debería ser inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Trump también defendió la inocencia de Clemens con respecto a las vinculaciones con el uso de sustancias prohibidas, un hecho que ha impedido que reciba los votos suficientes por parte de los encargados para ser electo.

“Roger Clemens fue, fácilmente, uno de los pocos mejores lanzadores en la historia”, escribió Trump. “Ganó 354 juegos, siete premios Cy Young (un récord por mucho) y lanzó en seis Series Mundiales, ganando dos de ellas”, argumentó.

El exlanzador disputó 24 temporadas en el máximo escenario y jugó para franquicias como New York Yankees, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays y Houston Astros.

“Es segundo después de Nolan Ryan en más ponches propinados y debería estar en el Salón de la Fama del Béisbol, ¡Ahora!”, continuó Trump.

“La gente piensa que consumió drogas, pero nada se demostró. Nunca arrojó un resultado positivo y Roger, desde el comienzo, lo negó por completo. Era igual de grandioso desde antes que se le realizaran esos cargos errados”, añadió.

La última temporada de Clemens en la gran carpa fue en 2007, cuando regresó a New York Yankees para realizar sus últimas 18 apariciones en la ronda regular. El 11 veces All-Star finalizó ese torneo con una efectividad de 4.18.

“Ese rumor ha estado allí por años y no ha existido ninguna evidencia en lo absoluto de que fuera un drogadicto. Esto va a ser como Pete Rose, donde, después de más de 4000 hits, no lo pondrían en el Salón de la Fama hasta que hablé con el Comisionado”, sentenció.

Cabe recordar que Trump se convirtió en una figura clave para revertir el veto a Pete Rose. Este año, la MLB emitió un perdón simbólico a Rose.



