Mariano Rivera se rompe el tendón de Aquiles tras participar en juego de leyendas de Yankees

El legendario pitcher de los New York Yankees Mariano Rivera, se rompió el tendón de Aquiles durante el juego de leyendas, organizado con la finalidad de celebrar al equipo que ganó la Serie Mundial del 2000.

Durante el turno de Willie Randolph, Rivera dio un paso para acercarse a la segunda base y cayó en el jardín central.

Roger Clemens fue el primero en reportar la noticia en una entrevista con WFAN mientras que el agente del miembro del Salón de la Fama del Béisbol confirmó la lesión a The Athletic.

Mariano Rivera's agent told reporters that Rivera tore his Achilles during today’s Old-Timers’ Day game. He is set to undergo surgery next week. pic.twitter.com/GKdmcdIF7Y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 9, 2025

Mariano Rivera un gran campeón

Esta fue la segunda aparición de ‘The Sandman’, como también se le conoció a Rivera durante su época como jugador, en el Old Timer’s Game. El cinco veces mejor relevista de la MLB conectó un sencillo ante la serpentina de Andy Pettitte.

El legendario pitcher panameño pasó los 19 años de su carrera en las Grandes Ligas con los Yankees. El 13 veces All-Star fue clave en la historia de la organización neoyorquina porque ganó cinco Series Mundiales y fue el MVP de la de 1999.

Rivera, único pelotero elegido de manera unánime al Salón de la Fama, fue conocido por sus proezas desde el montículo, pero sus peores lesiones han ocurrido cuando se aleja de él.

En 2012, el relevista sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado mientras fildeaba pelotas durante una práctica de bateo en Kansas City. Esa lesión provocó que se perdiera todo el año y su carrera en las Grandes Ligas acabó un año después.

