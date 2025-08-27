Esposa de Omar Chaparro contó que el actor le fue infiel con una fanática

El actor Omar Chaparro se encuentra casado con Lucy Ruiz desde agosto de 2001 y, durante sus más de 20 años juntos, han logrado formar una familia de tres hijos. Sin embargo, la esposa de él le ofreció una exclusiva a Adriana Gallardo, donde mencionó una de las situaciones más complejas que le ha tocado atravesar con el padre de sus hijos y lo duro que fue.

Ruiz le comentó a Gallardo cómo fue el momento en el que ella se dio cuenta de que Omar le estaba siendo infiel, y es que la situación se registró cuando él se encontraba con unas amistades viajando. Una persona que la conoce le mencionó que alguien le dijo que una mujer estaba a punto de salir con su esposo, lo que cambió sus planes por completo y volvió a casa para buscar una explicación.

“Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice: ‘Me está presumiendo una amiga que está muy emocionada de que va a salir con Omar’. Entonces me regresé antes a la ciudad y llega él de su viaje. Lo acortó”, dijo.

La madre de los hijos de Omar aprovechó para buscar la manera de abordar la situación que estaban viviendo, y por ello le puso a decidir si él mismo le decía lo que pasó o si prefería ser él quien diera su versión de lo ocurrido después de que ella llegara de cumplir con una de sus actividades físicas.

“Me acuerdo que desperté, me alisté para ir al ejercicio. Le dije: ‘Oye, voy a correr. Cuando regrese, voy a hablar con esta persona que me pidió platicarme lo que hiciste o me lo platicas tú. Tú decides'”, manifestó. Chaparro no negó lo ocurrido, ya que Ruiz estaba al tanto de lo que pasaba: “Pues sí, es una fan y este… pero te lo prometo que ya sabes”.

Omar no tuvo otra opción que aceptar lo que había hecho, y ella tuvo que aceptarlo a pesar de lo doloroso que pudo haber sido. Lucy agregó que él le estuvo suplicando un poco para dejar su engaño a un lado y seguir con él como si nunca hubiese pasado: ‘Omar Chaparro) me dijo: ‘¿Sí me vas a perdonar? Perdóname ya’. Y entonces dije: ‘Ya basta. ¿Cuánto tiempo voy a seguir jalando?'”.

