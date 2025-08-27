Hispano murió de infarto tras robo armado en Nueva York; 2do sospechoso arrestado

Más de 18 meses después de la muerte de Édgar Acevedo, hombre de 47 años que sufrió un infarto durante un asalto en El Bronx, la Policía de Nueva York anunció el arresto de un segundo sospechoso, José Guadalupe (33).

Guadalupe fue acusado de robar a la víctima a punta de cuchillo alrededor de la 1:45 a.m. del 18 de febrero de 2024 en el barrio Fordham y causarle un infarto masivo del que falleció meses después. En mayo del año pasado el caso fue declarado homicidio.

La policía ya había acusado previamente al joven Bryan Ciprian (22) por la muerte de Acevedo. La víctima caminaba hacia su casa con un amigo de 39 años cuando un par de ladrones irrumpieron y les sacaron un cuchillo cerca de la esquina de Grand Concourse y E. Kingsbridge Road.

Al intentar escapar, los ladrones hicieron tropezar a Acevedo y le arrebataron la billetera, que contenía $110 dólares. Las víctimas detuvieron a un policía que patrullaba y fueron trasladados a la comisaría del Precinto 52, donde menos de una hora después Acevedo sufrió un infarto.

Los policías le realizaron compresiones torácicas antes de que los médicos lo trasladaran de urgencia al Montefiore Medical Center en estado crítico. Acevedo, padre de dos hijos, nunca se recuperó del infarto, que le dañó los pulmones, los riñones y el hígado, y lo mantuvo hospitalizado durante meses, recordó Daily News.

Su estado mejoró y le desconectaron el respirador, pero una infección provocó la amputación de parte de la pierna izquierda y los dedos del pie derecho, según su hermano, quien entonces organizó una recaudación de fondos. Acevedo falleció el 5 de mayo de 2024 a causa del infarto provocado por el asalto.

NYPD publicó imágenes de vigilancia de los dos asaltantes y finalmente arrestó a Ciprian el 7 de agosto de 2024, acusándolo de homicidio y robo. Desde entonces permanece en Rikers Island a la espera de juicio. Debe comparecer ante el tribunal el 26 de septiembre.

Guadalupe también fue detenido sin derecho a fianza durante su comparecencia formal el jueves por la noche, informaron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.