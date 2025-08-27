Hombre de Wisconsin que fingió su muerte por 89 días para dejar a su esposa por otra mujer recibe 89 días de cárcel

Un padre y esposo de Wisconsin, que de acuerdo con los funcionarios del estado fingió su propia muerte en un lago y escapó de Estados Unidos, fue condenado a 89 días tras las rejas, el mismo número que estuvo “desaparecido”, apuntó el juez.

Ryan Borgwardt, de 45 años, compareció ante la corte para declararse inocente del cargo de delito menor de obstrucción a un oficial y recibir su castigo.

Si bien la fiscalía como la defensa recomendaron 45 días de prisión, el juez decidió que su sentencia sería de 89 días, considerando los días que estuvo engañando a su esposa con otra mujer. La pena máxima por ese cargo es de nueve meses de cárcel.

“Lamento profundamente las acciones que realicé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos”, expresó Borgwardt en el tribunal, informó ABC News.

“Él está aquí asumiendo la responsabilidad de sus acciones”, añadió el abogado defensor Erik Johnson.

El sujeto está acusado de engañar intencionalmente a las autoridades, haciéndoles creer que se había ahogado en agosto del año pasado.

Borgwardt “investigó y estudió cómo desaparecer con éxito” y creía que “la gran profundidad del Lago Verde impediría que un cuerpo apareciera”, declaró la fiscalía. El hombre en ese entonces viajó a Georgia y empezó con una mujer que conoció a través de internet, dijeron los fiscales.

La desaparición empezó el 11 de agosto del año pasado, cuando Borgwardt le envió un mensaje de texto a su esposa diciéndole que daría la vuelta con su kayak en Green Lake y se dirigiría pronto a la orilla, pero no volvió a casa, explicaron los funcionarios.

Las autoridades hallaron el kayak volcado y el chaleco salvavidas del hombre, por lo que los agentes y voluntarios pasaron semanas buscándolo en el lago.

En octubre, los detectives descubrieron que el nombre de Borgwardt había sido verificado por las fuerzas del orden en Canadá dos días después de su desaparición, de acuerdo informaron las autoridades. Además, descubrieron que el sujeto se había estado comunicando con una mujer Uzbekistán, informaron los investigadores.

La policía contactó a Borgwardt en noviembre, regresó a Estados Unidos en diciembre 2024 y fue acusado.

