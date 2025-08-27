Imane Khelif desmiente rumores sobre su retiro del boxeo

El boxeo femenino ha sido testigo de uno de los debates más intensos de los últimos tiempos, y su protagonista, Imane Khelif, ha vuelto a ser el centro de atención.

Luego de que circulara la versión de que la campeona olímpica se retiraría del deporte, la propia pugilista salió a confrontar la noticia. En una declaración, Khelif desmintió lo dicho por su ex representante, Nasser Yesfah, y reiteró su compromiso con el boxeo, dejando claro que aún tiene grandes aspiraciones.

“La noticia de mi retiro es falsa”, fue el mensaje claro y contundente que envió a los medios. “Yesfah ya no es mi representante. Sigo comprometida con mi carrera y espero tomar los mejores desafíos”.

Imane Khelif se llevó la medalla de oro en París 2024. Crédito: Ariana Cubillos | AP

“En primer lugar, quiero dejar claro al público que la noticia de mi retiro del boxeo no es cierta, basándome únicamente en declaraciones hechas por alguien que ya no me representa de ninguna manera, que creo que ha traicionado la confianza y traicionado al país con sus declaraciones falsas y decididas”, dice el comunicado completo.

La carrera de Imane Khelif ha estado inevitablemente ligada a una controversia que ha generado un intenso debate sobre las reglas de elegibilidad de género en el boxeo.

La polémica se originó cuando una de sus oponentes, la boxeadora india Lovlina Borgohain, se negó a pelear contra ella, acusando a la argelina de tener una supuesta ventaja biológica. El debate, si bien generó una gran cantidad de opiniones en contra, no impidió que Khelif continuara compitiendo.

A pesar de las críticas y la presión mediática, Imane Khelif logró un hito histórico al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Sin embargo, la conversación sobre su participación ha persistido, lo que ha alimentado rumores como el reciente de su supuesto retiro. Con su contundente desmentido, Khelif le cierra la puerta a la especulación y le recuerda al mundo que su lugar está, por ahora, en el cuadrilátero.

