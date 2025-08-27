Las universidades más conservadoras de Estados Unidos, según nuevo informe

Las universidades conservadoras en Estados Unidos están mayormente asociadas a tradiciones cristianas evangélicas y mormonas. Estas instituciones buscan formar a sus estudiantes en un marco de valores religiosos, familiares y morales tradicionales, combinando enseñanza académica con formación espiritual.

De acuerdo con el Pew Research Center, gran parte de los estudiantes en universidades religiosas tienden a identificarse con posturas políticas conservadoras y con el Partido Republicano. A menudo, estas universidades implementan códigos de conducta estrictos, que regulan desde el consumo de alcohol y drogas hasta las relaciones sexuales fuera del matrimonio o la vestimenta.

En el plano político, universidades como Liberty University (Virginia) y Brigham Young University (Utah) han tenido gran influencia en la vida pública. Liberty, por ejemplo, ha sido un bastión del conservadurismo cristiano y un centro clave en campañas presidenciales republicanas, según reportó The New York Times.

El Chronicle of Higher Education y el Washington Post destacan que estas universidades atraen a familias y jóvenes que buscan un entorno alineado con su fe y valores, al tiempo que ofrecen títulos en áreas profesionales competitivas, desde negocios hasta ciencias de la salud.

Y es que la orientación política de los estudiantes universitarios en Estados Unidos puede estar influida por el lugar donde deciden estudiar, y según un nuevo ranking de Niche.com, Liberty University en Virginia lidera la lista de las universidades más conservadoras del país.

El portal, que cada año clasifica las mejores instituciones académicas, elaboró su ranking a partir de encuestas a estudiantes actuales y graduados recientes sobre sus propias inclinaciones políticas y las de sus compañeros de campus.

Liberty University lidera ránking

Con más de 50,000 estudiantes de pregrado y una tasa de admisión del 99%, Liberty University sostiene que su misión es “formar hombres y mujeres centrados en Cristo con los valores, el conocimiento y las habilidades para impactar el mundo”.

En segundo lugar se ubicó Grove City College en Pensilvania, seguido por Brigham Young University-Idaho en Rexburg, Idaho. También figuran instituciones privadas de orientación cristiana y universidades públicas con fuerte presencia conservadora.

Las 25 universidades más conservadoras

A continuación, las 25 universidades más conservadoras de Estados Unidos, de acuerdo al informe de Niche.com:

Liberty University (Virginia) Grove City College (Pensilvania) Brigham Young University-Idaho (Idaho) Colorado Christian University (Colorado) Bob Jones University (Carolina del Sur) Cedarville University (Ohio) Pensacola Christian College (Florida) University of Northwestern-St. Paul (Minnesota) Brigham Young University (Utah) Regent University (Virginia) Evangel University (Misuri) Grace College (Indiana) Oral Roberts University (Oklahoma) North Greenville University (Carolina del Sur) University of Mississippi (Misisipi) University of Mary (Dakota del Norte) Lee University (Tennessee) Snow College (Utah) Baylor University (Texas) Samford University (Alabama) Utah Valley University (Utah) Auburn University (Alabama) Northwestern College (Iowa) Biola University (California) University of Arkansas (Arkansas)

El listado refleja cómo el entorno académico puede moldear la identidad política de los estudiantes, mostrando un claro predominio de instituciones cristianas privadas en el espectro conservador.

