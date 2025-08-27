Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 27 de agosto

¿Cómo vestirte para salir este miércoles en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:18 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:37 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 18% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.