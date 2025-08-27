Orlando Bloom sería el dueño de la mansión que llevó a Katy Perry a juicio

La batalla legal entre Katy Perry y un anciano continúa, pero ahora ha tomado un giro al relevarse que el verdadero dueño de la propiedad es su ahora expareja Orlando Bloom. Esta información ha sido difundida por el representante comercial de la cantante.

Según ‘Realtor.com’, el representante comercial Bernie Gudv testificó en la sesión del juicio de la semana pasada: “Creo que el señor Bloom compró la casa a través de una entidad controlada“, dijo. Supuestamente, la compra de la mansión en Montecito, California, en 2020 se hizo a través de una LLC del actor y tras la separación le pertenecería solo a él.

Hay que recordar que Perry reclama compensaciones económicas por presunta pérdida de ingresos por renta, daños estructurales y mantenimiento demorado, pues ella ya ganó la demanda inicial que Carl Westcott presentó hace un par de años.

En la demanda inicia, el veterano de guerra alegaba que no estaba mentalmente capacitado al firmar la venta en 2020. Toda la demanda, el juicio y la polémica en general ha estado centrada en Perry, pero parece ser que Bloom tiene mucho más que ver en la transacción.

Incluso, este martes 26 de agosto la cantante testificó en el juicio de manera virtual y los medios han resaltado su respuesta cuando los abogados le preguntaron sobre qué recibiría ella al alargar todo el caso con este nuevo juicio. Ella dijo: “Justicia”.

Hay que recordar que en los últimos días también se ha involucrado al actor Chris Pratt con la mansión, pues se dice que él y su esposa Katherine Schwarzenegger están alquilando la residencia. Esta propiedad ocupa un lote de más de 2 acres y su construcción data de los años 30.

