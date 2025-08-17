Orlando Bloom se sometió a un extremo cambio físico y restricciones alimenticias para su próxima película

El actor Orlando Bloom se sometió a un drástico cambio físico para interpretar a su más reciente personaje de un ex boxeador al borde del colapso físico y emocional en la película ‘The Cut’

En esta historia Bloom, quien se acaba de separar de Katy Perry, da vida a un boxeador que tras una derrota devastadora entrena fuertemente para participar en una importante pelea, pero no se imaginaba que desarrollaría una peligrosa obsesión.

En una entrevista para PEOPLE, Orlando Bloom habló sobre el impacto mental de una disciplina tan intensa como el boxeo. “Me entusiasmaba el reto de transformarme para el papel. Lo que no había previsto, y que me sorprendió, fue el impacto mental que tiene una disciplina tan intensa”, dijo en la entrevista.

Orlando Bloom tuvo que comprometerse a realizar un cambio en el aspecto de su cuerpo para interpretar a este personaje. Este cambio físico implicó dietas estrictas y severas restricciones de agua para llegar a su peso más bajo. Según explicó, el hecho de tener hambre constantemente le hizo desarrollar pensamientos obsesivos sobre la comida.

“Llegar a mi peso más bajo me llevó a pensamientos obsesivos sobre la comida. Soñaba con lo que podría comer cuando saliera de la dieta de atún y pepino”, confesó.

Orlando Bloom estuvo bajo la supervisión de un nutricionista, quien monitoreaba semanalmente sus análisis de sangre. Bajo este régimen el actor perdió 14 kilos en tres meses. A pesar de que es un método drástico, Bloom aclara que no es recomendable intentarlo en casa.

El actor resaltó que su personaje se basa en una historia sobre las batallas internas. “Trata de las luchas que todos enfrentamos y de lo que se necesita para vencer a nuestros propios demonios y encontrar la autoaceptación”, indicó.

Además de la exigencia física, Orlando Bloom afrontó el reto actoral de interpretar a un atleta con un fuerte deterioro emocional y atrapado entre la obsesión y el miedo a fallar

“Hay algo fascinante en esos momentos en los que la mente empieza a distorsionar la realidad. Ese punto de quiebre es, para un actor, un terreno muy fértil”, comentó.

A pesar de ser una historia sobre el boxeo, el director Sean Ellis y el escritor Justin Bull decidieron centrar la trama en el viaje personal del protagonista y no tanto en la gran pelea, como suele ocurrir en las películas sobre deportistas. “En lugar de centrarse en la gran pelea, se enfoca en la preparación y en el viaje personal del boxeador. Me interesaba mostrar lo que rara vez se ve: la lucha invisible que ocurre detrás de escena, especialmente el reto de dar el peso”, dijo.

The Cut se estrenará en cines el próximo 5 de septiembre.

