Reconciliación en el USMNT: Mauricio Pochettino convoca a Christian Pulisic y cierra la polémica

La relación entre el entrenador y su estrella ha sido objeto de rumores y debates en el pasado, pero Mauricio Pochettino ha decidido ponerle fin a la controversia con un gesto claro: el llamado a Christian Pulisic para los próximos compromisos del equipo estadounidense.

En su declaración, el estratega argentino se refirió directamente a las tensiones previas, dejando en claro que su decisión se basa únicamente en el plan deportivo.

“No hemos hablado con Christian. No hay nada que hablar, lo que pasó quedó atrás“, comentó el estratega argentino para el diario Olé.

El regreso de Pulisic es un claro mensaje de que, para Pochettino, el talento del jugador es una pieza fundamental para su proyecto.

Christian Pulisic. Crédito: Jeff Roberson | AP

“Necesitamos mirar hacia adelante, tenemos un plan para cada jugador, y el plan con Christian ahora es llamarlo y verlo en este campamento. Espero que llegue en buenas condiciones y fresco, ha tenido buena precisión con el Milan y listo para competir, eso es lo más importante”, completó Pochettino sobre el llamado a Pulisic.

La lista y la ausencia de Weston McKennie

Aunque el enfoque principal ha sido el regreso de Pulisic, la convocatoria también ha dejado una sorpresa para los aficionados: la ausencia de Weston McKennie. Sin embargo, Pochettino se encargó de justificar su decisión, dejando claro que no se trata de una penalización, sino de un plan de evaluación más amplio.

Pochettino explicó que la lista fue diseñada con la intención de observar a nuevos rostros, así como a aquellos jugadores que cambiaron de club recientemente o que se incorporaron tarde a sus pretemporadas. Con esta estrategia, busca darles a todos una oportunidad de mostrar su nivel y asegurarse de que cuenta con la mejor nómina posible de cara a los desafíos futuros.