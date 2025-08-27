Trump se retracta y reconoce que no habrá “un final concluyente” en la guerra en Gaza

El presidente Donald Trump dio su opinión sobre la situación en la región de Gaza, y expresó un cambio de postura respecto al desenlace del conflicto al firmar en una reunión de gabinete que no habrá un final concluyente para las hostilidades.

Ante la insistencia de los reporteros sobre las posibles resoluciones a las recientes incursiones militares israelíes, Trump declaró: “No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, dijo el mandatario en lo que parece ser un giro argumental, pues el pasado lunes había anticipado que el desenlace de la guerra se produciría en “dos o tres semanas”.

Del mismo modo, Trump hizo alusión a la muerte de cinco periodistas durante un bombardeo a un hospital en Gaza. El presidente manifestó que “no se sentía feliz” por la pérdida de vidas y subrayó que la violencia “debería terminar”. Sus declaraciones, que buscan resaltar la urgencia de una resolución, se producen mientras el conflicto continúa afectando a la población civil.

Trump afirmó su deseo de una solución rápida a las guerras actuales

A pesar de su escepticismo sobre un “final concluyente”, Trump reiteró su deseo de una solución veloz tanto en Oriente Medio como en Europa del Este. “Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia”, añadió durante la extensa reunión de gabinete.

En un desarrollo relacionado, la organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido una advertencia legal al Ejército de Estados Unidos. En un comunicado, HRW sostuvo que las fuerzas armadas estadounidenses “pueden enfrentarse a consecuencias legales” por haber brindado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel, lo que podría haber contribuido a la comisión de crímenes de guerra en Palestina.

Con información de EFE

