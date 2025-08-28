Alessandra Villegas cuenta cómo le pidió la mano a Daniel Sarcos

Alessandra Villegas reveló hace poco en “Hoy Día” que le pidió a Daniel Sarcos que se case con ella. El mágico momento se registró durante una comida familiar en casa. La pareja inició su relación sentimental en 2012, por lo que ya tienen más de 13 años juntos y un hijo en común. Además, ella se sinceró y jamás creyó que al haberle pedido que diera este paso a su lado causara tanto revuelo en los medios de comunicación.

“Me pareció una escena tan bonita y digo: ‘Qué feliz soy, yo me quiero casar con este señor, o sea, si con alguien me quiero casar es con él’. Yo siempre he sido como la novia fugitiva. Él tenía tres divorcios. Yo estuve comprometida dos veces y no me casé. Cancelé ambos matrimonios con casi todo bien avanzado”, reveló a ¡HOLA!

La presentadora de televisión mencionó que, en todos los años que llevan de relación, no había sido tan importante sellar su amor de esta manera. Por ello, agregó que en esta etapa de la relación siente que ya es momento de dar ese paso. Además, comentó que todo se dio cuando un día Daniel estaba haciendo una comida y, al mirarlo, se lo mencionó.

“Nunca fue algo tan importante para nosotros el casarnos, hasta el día que lo sientes, porque yo digo que la vida es así; hasta el día que tú sientes que algo es importante. Y un día lo vi y me provocó y lo sentí. Se lo dije, literal, él haciéndole panquecas a mi hijo en la mañana, y le dije: ‘Yo creo que nosotros nos deberíamos casar’. Y él: ‘¿Tú me estás pidiendo matrimonio?’“, explicó Alessandra.

Antes de terminar la conversación con la revista, ella dijo que no es el tipo de persona que le gusta usar muchas sortijas y que la que lleva en la mano es para atender un tema de salud del que requiere estar atenta. Por ello, desea que ahora ambos compartan lo mismo que selle esa unión, como lo es un anillo.

“Yo lo que le dije a él es que no soy mucho de anillos, la verdad. Yo tengo este, que es el que me mide las pulsaciones, pero queremos tener algo simbólico los dos y lo estamos pensando: qué es eso simbólico que vamos a tener… Algo nos vamos a inventar nosotros para poner nuestras propias reglas, como lo hemos venido haciendo hasta ahora“, añadió.

