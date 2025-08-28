Anne Hathaway sufre aparatosa caída durante secuela de ‘The Devil Wears Prada’

Esta semana, Anne Hathaway, la ganadora del Óscar que conquistó al mundo como Andy Sachs en ‘The Devil Wears Prada’, sufrió una aparatosa caída en Nueva York durante la filmación de la esperada secuela.

La actriz, de 42 años, que vestía blusa de cuadros transparente, falda negra plisada, gafas oscuras y unos tacones altos con tiras de estoperoles, pasó un mal momento cuando descendía por unos escalones y su zapato derecho se rompió en pleno movimiento, provocando que la estrella terminara en el suelo ante la mirada atónita del equipo de producción.

Inmediatamente, con una sonrisa intacta y sin soltar nada de lo que llevaba en las manos, Anne se levantó sola y extendió los brazos diciendo: “¡Estoy bien!”, desatando aplausos y risas de alivio entre los presentes.

En algunas fotos y videos que circulan del accidente, y que se hicieron virales en redes sociales, se puede ver a Hathaway sonriendo mientras se apoyaba en un elemento de su equipo, aún con su zapato roto. En otra imagen aparece cojeando por la calle de forma divertida, demostrando que su buen humor no flaqueó a pesar de la caída.

Aunque se desconoce si todo fue un accidente genuino o una escena planeada dentro de la película, la caída fue tan elegante que muchos de sus fans la llenaron de elogios.

“Hasta para caerse tiene estilo”, “Esa sonrisa lo arregla todo” y “Anne Hathaway nunca decepciona”, fueron algunos de los comentarios.

Desliza

Anne Hathaway vuelve a la pantalla junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, para esta segunda parte del éxito de 2006.

‘The Devil Wears Prada 2’, de 20th Century Studios y Disney, tiene planeado su estreno el 1 de mayo de 2026.

Sigue leyendo: