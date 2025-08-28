Burger King reinventa la Whopper con un nuevo y delicioso ingrediente

Burger King lanza la Crispy Onion Whopper, una nueva hamburguesa inspirada en sus clientes y parte de la plataforma “Whopper by You”. La nueva creación tiene una combinación de dulce, salado y crujiente que los fans estaban pidiendo.

La nueva Crispy Onion Whopper llega a los restaurantes en todo el país, luego del éxito alcanzado por BBQ Brisket Whopper y refuerza el compromiso de la marca de escuchar a sus consumidores para crear nuevos productos, destaca Burger King.

Joel Yashinsky, director de Marketing de Burger King US&C explica que el éxito de la BBQ Brisket Whopper, inspiró el lanzamiento de la Crispy Onion Whopper “es el resultado de escuchar a nuestros clientes, y estamos deseando ver qué más se les ocurre que pueda llegar a los restaurantes de Burger King en el futuro”.

La empresa invita a los clientes a seguir compartiendo sus ideas para futuras innovaciones de Whopper a través de su plataforma en línea. Por cada sugerencia, pueden recibir recompensas especiales.

¿Cuáles son los ingredientes de la nueva Crispy Onion Whopper?

La Crispy Onion Whopper se sirve con una hamburguesa de más de ¼ libra de carne de res y aros de cebolla. Crédito: Burger King | Cortesía

La Crispy Onion Whopper se sirve con una hamburguesa de más de ¼ libra de carne de res asada a la parrilla, con lechuga, tomates, un toque de mayonesa, queso americano derretido, tocino y pepinillos, cebolla y una salsa barbacoa dulce. También está disponible una versión más pequeña, la Whopper Jr.

¿Cómo surgió “Whopper by You”?

Burger King apuesta a escuchar lo que piden los clientes y a adaptarse a las tendencias de consumo. Bajo este contexto lanzó “Whopper by You”, una plataforma que permite a los clientes convertirse en cocreadores del menú.

Los clientes pueden enviar sus ideas y combinaciones soñadas para un sándwich Whopper, y Burger King revisa la información y crear versiones de las hamburguesas que hay en el menú.

Durante el 2024, Burger King desarrollo el “Million Dollar Whopper Contest” que tuvo como objetivo que los clientes combinaran ingredientes para crear hamburguesas “A tu manera”, que fue el lema del concurso.

A partir del concurso surgió “Whopper by You”que permite a los fanáticos enviar ideas que se pueden materializar en nuevos productos como ocurrió con la BBQ Brisket Whopper y la Crispy Onion Whopper.

