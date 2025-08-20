Burger King dará hamburguesas gratis por tiempo limitado

Burger King lanzó una promoción que permitirá a sus clientes disfrutar de hamburguesas Whopper sin costo adicional, pero solo por un periodo limitado y bajo ciertas condiciones.

La promoción de Burger King

Según informó el portal Allrecipes, hasta el 24 de agosto de 2025, los usuarios de la cadena de comida rápida podrán acceder a una oferta de ‘compra uno y recibe otro gratis’ en su clásica Whopper.

La promoción está disponible únicamente para quienes sean miembros del programa de lealtad Royal Perks, el cual otorga beneficios exclusivos a los clientes frecuentes.

Cómo conseguir la Whopper gratis

Para obtener la hamburguesa sin costo, los usuarios deben ingresar a la app de Burger King, iniciar sesión en su cuenta de Royal Perks y dirigirse a la pestaña de ‘Ofertas’. Allí podrán seleccionar la promoción y, al comprar un Whopper, recibirán otra adicional sin pagar.

La compañía aclaró que el beneficio se limita a una Whopper gratis por día y por cada miembro del programa.

Royal Perks, el programa de recompensas

Royal Perks otorga a los clientes 10 ‘Crowns’ por cada dólar gastado en los restaurantes Burger King.

Estas Crowns o coronas pueden canjearse por diferentes premios, desde comida gratis hasta mejoras en el tamaño de las bebidas o papas fritas.

El programa está diseñado para recompensar la fidelidad de los consumidores y, en ocasiones, les da acceso a promociones especiales como la actual.

El atractivo del Whopper

La Whopper es uno de los productos más icónicos de Burger King. Se trata de una hamburguesa preparada con carne de res a la parrilla, mayonesa, lechuga, tomate, kétchup, pepinillos y cebolla blanca, servida en un pan con ajonjolí.

Sigue leyendo:

– McDonald’s se une a la magia de BTS con su nueva cajita feliz TinyTAN

– Prepara tu propio refresco sabor a cola de forma rápida y sencilla

– No los tires: 5 formas deliciosas y creativas de reciclar tus panes de hamburguesas y hot dogs