Casa Blanca evita hablar de acción militar en Venezuela, pero promete usar “todo su poder” contra el narcotráfico

La Casa Blanca aseguró este jueves que el presidente Donald Trump está dispuesto a emplear “todos los recursos del poder estadounidense” para frenar el tráfico de drogas en el Caribe, aunque evitó precisar si el despliegue de buques y marines cerca de Venezuela podría derivar en una acción militar directa.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, defendió en rueda de prensa la magnitud de la operación naval —que incluye destructores, buques anfibios, un submarino nuclear y más de 4,000 efectivos— como parte de la estrategia antidrogas de Washington.

“Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Leavitt.

La funcionaria subrayó que el régimen de Nicolás Maduro “no es legítimo” y debe ser tratado como un “cártel del narcotráfico”.

“Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cártel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país“, dijo.

Preguntada directamente si la Administración contempla ataques contra objetivos militares en suelo venezolano, Leavitt evitó dar una respuesta concreta. “No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar”, se limitó a contestar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta semana la narrativa de que la iniciativa tiene respaldo regional. Según dijo, gobiernos de Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago han expresado su disposición a cooperar en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

El despliegue militar estadounidense se centra en vigilar rutas marítimas que, según Washington, son utilizadas por organizaciones criminales como el llamado Cártel de los Soles, integrado por altos mandos de régimen chavista.

Estados Unidos ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista, aunque expertos sostienen que su estructura es difusa y difícil de combatir como un grupo cohesionado.

Por ahora, la Administración Trump insiste en que el objetivo inmediato es bloquear el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Pero la amplitud del operativo y la retórica contra Maduro mantienen abiertas las dudas sobre si Washington contempla un paso más allá del patrullaje naval.

Con información de EFE.

